دار أزياء عالمية تعرض ملابسها القديمة للإيجار.. منها بدلة لمادونا بـ800 ألف جنيه

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

عرض فريد من نوعه، ينتظره عشاق الموضة، اليوم، إذ تعلن دار الأزياء الفرنسية الشهيرة جان بول جوتييه، لأول مرة في تاريخها، تأجير قطع من أزيائها العتيقة، التي تعود إلى موضة الثمانينات والتسعينيات، وكانت سببا في تصدر الدار عناوين مجلات الموضة العالمية، إذ تعد الاستراتيجية الجديدة المعتمدة على بيع وتأجير القطع القديمة، جزءًا من عملية جذب أجيال جديدة من محبي أزياء الألفية الماضية، وخطوة من المتوقع أن تضع الدار في طليعة فجر جديد لتجارة التجزئة الفاخرة، وفقا لصحيفة «الجارديان» البريطانية.

أزياء دار جوتييه في الثمانينات

تعاونت دار الأزياء والموضة الفرنسية، في مايو الماضي، مع 5 مصممين شباب، لإعادة إطلاق ملابسها الجاهزة مرة أخرى، واليوم تعيد نفس الفكرة من جديد، من خلال إطلاق خدمة تأجير أكثر من 30 ألف من القطع والفساتين، التي تعود لموضة الثمانينات والتسعينيات من القرن الماضي، ومن المتوقع عرض تلك القطع على الموقع الرسمي للدار، بداية من اليوم الأربعاء، على أن تكون متاحة في جميع الأوقات بعد العرض مباشرة.

أسعار تأجير فساتين دار جوتييه

تترواح أسعار أبرز القطع المعروضة، للتأجير بدار حان بول جوتييه، بين 150 يورو لـ«الاسكارف» أي ما يعادل 2732 جنيه مصري، و700 يورو للفستان، أي ما يعادل 12751 جنيه مصري.

وبالتوازي مع خدمة التأجير، سوف تعرض جوتييه أيضا، الفساتين المستعملة، وتقدم عروضا أرشيفية لعملاء من القطاع الخاص، منهم المغنية الشهيرة مادونا، التي ارتدت فستانا من نفس الدار، يبلغ ثمنه 52000 دولار، ما يعادل 818714 جنيه مصري، وقد لاقت الدار، إقبالا كبيرا على فساتينها بفضل ذلك الفستان الذي اشتهر بفستان القفص.

بدلة مادونا الشهيرة

تعرض الدار أيضا، البدلة الهشيرة التي بدأت بها النجمة العالمية مادونا، حفل «Blond Ambition Tour»، عام 2012، وجاءت مقلمة باللون الأسود، مصحوبة بنظارة أحادية تحملها في عنقها، لكنها بعد بداية الحفل خلعت سترتها لتكشف عن شيء أكثر غرابة، وهي حمالة الصدر المخروطية باللون الوردي، من تصميم جان بول جوتيه، الذي صممه خصيصا لها، إذ أبدت أعجابها بتصميماته، في رسالةً نصية كتبتها له قبل الحفل.

إغراء جيل جديد لتجربة العلامة التجارية

قال المدير الحالي للعلامة التجارية جان بول جوتييه، أنطوان جاجي، إن الدرا تسعى إلى جذب المستهلكين العاشقين للموضة القديمة، وتريد استكشاف طرق جديدة لشراء الموضة وتجربتها، بالإضافة إلى أن الدار ستوفر أيضا، إطلالة من الدانيم المرصع من أحدى مجموعات الملابس الرجالية المعروضة للتأجير.

ويمكن للعملاء شراء قطع المنتجات القديمة المحبوبة لهم التي تحمل علامة جوتييه، وفقا الاستراتيجية الجديدة للدار، أنطوان جاجي.