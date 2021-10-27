28 رسالة تكشف غموض ياسمين صبري.. هل تشتري «الفلوس» السعادة؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حكم وعظات كثيرة، استلهمتها الفنانة ياسمين صبري، من حياتها الشخصية، عبرت عنها خلال لقائها مع المذيع أنس بوخيش، في برنامج «AB talks»، أمس، إذ تطرقت للحديث عن مراحل عمرها المختلفة بداية من الطفولة، وعلاقتها بوالدها ووالدتها، منتقلة إلى رحلتها نحو عالم الشهرة، وعلاقتها بزوجها، مستخلصة مفهومها الحقيقي للسعادة.

وهناك معان ولمحات أخرى، جسدتها ياسمين صبري في سلسلة من التصريحات والرسائل التي طرحتها على الجمهور.

أبرز رسائل وتصريحات ياسمين صبري

- أشعر طوال الوقت بالامتنان، بسبب الظروف التي عشتها.

- السعادة مش بالفلوس، واللي فاكر الفلوس سعادة، عمره ما امتلك فلوس كتير.

- العطاء هو السعادة، مش لازم توزع فلوس، ممكن الابتسامة واللين مع الناس يكون عطاء.

- أنا الخير والشر، الحلو الوحش، وكل حاجة، لازم أهذب روحي، أنا حاجات كتير أوي.

- بحب أربط الدين بكل حاجة، رحم الله امرئ عرف قدر نفسه، أنا شفافة، وأنا كده مش بصطنع.

حياة ياسمين صبري العائلية

- جدي وجدتي من طرف مامتي اللي ربوني، جدتي كانت شديدة، وجدي كان كبير وهادي، مش عايز وجع دماغ، كان في شدة وراحة.

- جدتي كونت شخصيتي، وأنا لعبت سباحة زي أمي، لأنها بطلة كبيرة، وكنت بصحى 4 الصبح، عشان التمرين، مكنش عندي رفاهية الوقت.

- لازم أكسب ولو مكسبتش بتضرب بالشبشب، لأن جدتي اللي ربتني وربت أمي وأختي.

- كنت ببص لعين جدتي، وأفهم هي موافقة ولا لا على الحاجة اللي عايزاها، تربيتها خلتني منضبطة.

- البيت كان فيه صلاة، وأم كلثوم، وأفلام قديمة.

- أمي هي كل حياتي، سافرت وحصل انفصال مع والدي من طفولتي وأنا سنتين، مشفتفش غير أمي وجدي وجدتي.

- مفيش علاقة بوالدي خالص، هو مختارنيش واختار نفسه، والانفصال مش معناه العيلة تتفكك.

- لازم تكون مستعد نفسيا وعقليا، وعندك طاقة كمان للمرحلة اللي أنت داخل عليها، لازم تسأل نفسك.

- الإنسان لازم يكتشف طول الوقت، ويكتشف روحه وعقله، هو مخلوق عشان كده، محدش جه قالي اعملي كذا، أنا اللي قررت لنفسي، وساعتها كل حاجة اتفتحتلي.

- اتخرجت من إعلام، لكن كان عندي شغف بعلم النفس، عشان أعرف نفسي.

- معنديش غير صديقة واحدة، ومبحبش خروجات الكافيه وكده، بسبب تربيتي، ومعنديش شلة، ومش بصاحب ولا بخرج، بس ده بعدني عن أخطاء كتير.

- كورونا شبه حياتي العادية، لأني على طول لوحدي، ما عدا السفر، لأني بحب السفر.

- القراءة زي العلاج، لو قرأت كتاب غلط في وقت غلط، كأنك أخدت دواء غلط.

- اللي بيقول عليا جميلة بس، ده محدود وبيحدد اللي جواه هو مش أنا.

- أنا مقدرش أغير العالم، بس أقدر أغير نفسي، اللي أقدر أعمله أني مصدقش اللي بيتقال عليا.

مفهوم ياسمين صبري للحب

- الحب أنه محدش يحاول يغير حد، الحب مش التحكم، أسيبك تكبر وتزدهر وتنمو، وأضيفلك وتضيفلي.

- الحب ارتقاء شخصين بكل حاجة، يعملوا توازن لبعض، وإحنا بنحسرها في الغيرة والنار والشعلة، وهو مش كل ده.

- الحب مش تعلق، أنه يكون متعلق بيكي أوي دي حاجة سامة، هتبوظ الدنيا، الحب الاطمئنان والسكينة والهدوء والسلام النفسي بين الشخصين، مش الصراع.

- الحب هو الاحترام.

- العلاقة السليمة، لازم يكون فيها ثقة أني واثقة في ردود أفعاله.

- الحياة قصيرة جدا، ومش مستاهلة، وبنجرح في نفسنا وفي روحنا، بسبب برمجة غلط من الطفولة، الراجل مش لازم يكون خاتم في إديك.

- بختار الإنسان على أساس روحه جميلة ولا لا، اللي بيتحاسب الروح، مش الجسد ومش العقل، ومحدش عارف تكوينها، والروح اللي بتحس بيها وأنت مع أي شخص.

- الصحة النفسية أهم حاجة، من غيرها الإنسان محطم.