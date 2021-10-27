8 حيل ذكية لتجنب زيادة الوزن في الشتاء.. مش هتحس بالجوع أبدا

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع انتهاء فصل الصيف، وانخفاض درجات الحرارة، تزداد الشهية إلى الأكل بصورة كبيرة، لأسباب نفسية، وهرمونية، وتقلبات مزاجية، وارتباطات مرهونة بدرجات الحرارة ومعدل الحرق، والنتيجة أكل ثم أكل ثم أكل، ليضيع مجهود أشهر في تخفيض الوزن، في ظرف أيام معدودات.

ورغم اعتياد تلك العادات الخاطئة، إلا أنه يمكن استغلال الشتاء في عمل الكثير من المجهود، الذي يؤدي بدوره إلى خفض الوزن بسرعة مذهلة، بل أكثر من فصل الصيف نفسه، لذا يجب في البداية عمل خطة محكمة لخفض الوزن، ثم محاولة الالتزام في المتابعة مع أخصائي تغذية طوال السنة، لتقديم نصائح في كل مرة ينخفض فيها العزم، بحسب الدكتور محمد حلمي استشاري التغذية العلاجية، التي طرح مجموعة من النصائح المهمة لتحقيق تلك المعادلة.

نصائح لتجنب زيادة الوزن في الشتاء

- يجب أن تكون اختيارات الوجبات في البيت دائما صحية، لتجنب الأكل غير الصحي خلال أوقات الجوع الكثيرة.

- الالتزام بعدد الوجبات المحددة مسبقا، وكذلك السناك، لأنه سيقلل من الإحساس بالجوع.

- السناكس تكون كميات محدودة من المكسرات، والخضروات والفواكه بأنواعها.

- يجب شرب كميات كبيرة من المياه في كل فترات اليوم، وبانتظام خلال الشتاء.

طرق مقاومة الجوع في الشتاء

- شرب الماء في أوقات الشعور بالجوع، إذ يمكنك تناول كوب من المياء، مع التحليل بقليل من الصبر، سيذهب الإحساس بالجوع، وستتناول كميات قليلة من الطعام.

- يجب أن يتواجد في بيتك بانتظام ودائما، السناكس الخفيفة: تفاح، جزر، خس، كابوتشا، خيار، فيشار، بطاطا حلوة، حمص الشام.

- في حالة تجريب كل الحيل، وما يزال الشعور بالجوع يسيطر عليك، تناول وجبة كاملة صحية في الحال، ولا تأكل سكريات.

- بعد تناول وجبتك الكاملة، في خلال نصف ساعة، تناول الحلو الصحي، المقرر لك في هذا اليوم على أن يكون فواكه، أو منخفض وقليل الدسم والسكر.

ويؤكد استشاري التغذية العلاجية، أنه في حال الالتزام بتلك النصائح، سيكون تحكمك في الكمية التي تتناولها وطبيعتها، أكبر بكثير، وستتمكن من كبح جوعك بنجاح، ولن تتناول السكريات بكثرة.