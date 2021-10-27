أمينة خليل وتجميد البويضات.. دعم لفكرة تبنتها أروى جودة ونفذتها إعلامية شهيرة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«أنا مع فكرة تجميد البويضات في حالة تأخر الزواج، مش شايفة إنها حاجة غلط»، رد صادم فاجأت به الفنانة أمينة خليل، الجمهور، خلال استضافتها في برنامج «كلمة أخيرة» عبر قناة «ON»، إذ تحدثت أمينة خليل عن فكرة تجميد البويضات المربوطة دائما بحالة من الجدل، رغم انتشارها وشيوعها في الآونة الأخيرة، سواء بين الفنانات او النساء بشكل.

ما هو تجميد البويضات؟

تجميد البويضات، عملية يتم فيها استخراج البويضات من جسد المرأة، وتجميدها وتخزينها، للحفاظ على القدرة الإنجابية عند الفتيات في سن الزواج، وسبق وأن طرحها مسلسل «سابع جار»، قبل أعوام.

الفنانة أمينة خليل، لم تكن الأولى التي تتحدث عن فكرة تجميد البويضات، وموافقتها عليها، عندما ردت بكل سلاسة على سؤال «هو أنتي ممكن تجمدي بويضاتك؟»، الذي وجهته إليها الإعلامية لميس الحديدي، مشيرة إلى إدراكها لحجم الجدل المثار حول الفكرة: «أنا متفهمة ممكن يبقى في ناس مش فاهمة الفكرة، لكن العلم وصلنا إن احنا نعمل حاجة زي دي يبقى ليه لا».

ويستعرض «هن» خلال السطور التالية، أبرز الفنانات التي تحدثت عن فكرة تجميد البويضات، قبل الفنانة أمينة خليل.

الفنانة أروى جودة وتجميد البويضات

أعلنت الفنانة أروى جودة، موافقتها على فكرة تجميد البويضات، خلال استضافتها في برنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، إذ قالت: «فكرت في فترة من الفترات في تجميد بويضاتي، لأن من الوارد الشخص الذي ارتبط به مايكونش عايز أطفال، في حتة بناقشها بيني وبين نفسي، لو ربنا عايزني أخلف هيخليني، فكرت إنه هيخليني أخلف قبل المعاد اللي فكرت فيه، ولو ربنا رايدهالي كان هيحصل، وعندي الحمد لله أربع بنات، بنت خالتي، وبنات أختي».

الفنانة السورية سوزان نجم الدين

أشادت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، بفكرة تجميد البويضات، خلال استضافتها في أحد البرامج، مؤكدة: «لو بعرف هيدا الموضوع من قبل، كنت عملت هيك، عرفته مؤخرًا، برافو على الفنانات اللي بيعملوا هيك».

صوفيا فيرجارا

تعتبر الفنانة صوفيا فيرجارا، أول من أجرت عملية تجميد بويضات عام 2013، إذ أكدت آنذاك، أنها تريد أن تبقى في منطقة الأمان، وتستفيد من العلم، لذا قررت تجميد البويضات، لاستخدامها حينما تريد.

الإعلامية اللبنانية سازديل

تحدثت الإعلامية اللبنانية سازديل، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحكاية»، مع الإعلامي عمرو أديب، عن تجميد البويضات، إذ قالت: «في أسباب كتير بتخلي البنت تعمل هيدي الشغلة، كمرض وراثي في المبايض، ولازم تلحق تطلع بويضات كرمال تستعملها بعدين، وأنا حابة أجيب لوقت قريب أعمل تلقيح لـ3 بويضات، و3 أولاد في نفس الوقت، واللي خلاني أعمل هيك ظروف حياتي، الحياة خدتني بالشغل».

باريس هيلتون

حينما كانت النجمة باريس هيلتون، في عامها الـ37، قررت الخضوع إلى عملية لتجميد البويضات، لحين الرغبة في إنشاء عائلة وأسرة وإنجاب أطفال.