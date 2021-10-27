الامارات | سيدة أردنية تفقد السيطرة على سيارتها في سوق شعبية (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن سيدة أردنية تفقد السيطرة على سيارتها في سوق شعبية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 27 أكتوبر 2021

تداولت منصات التواصل الاجتماعي في الأردن مقطع فيديو وثق حادث دهس في سوق المفرق، شمال العاصمة الأردنية عمان.

وذكرت وسائل إعلام أردنية، أن سيدة فقدت سيطرتها على سيارتها داخل سوق لبيع الخضار والفواكه، ما أدى إلى دهس مواطن وإتلاف بضائع وبسطات في السوق.

وحسب مصدر أمني فإن إصابة المواطن متوسطة وتم نقله لمستشفى الملك طلال. وأثارت الحادثة الهلع والفزع بين المواطنين في الشارع.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news