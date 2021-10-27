الامارات | مؤلفو مسلسل «البروفيسور» وفرق موسيقية في فعاليات إسبانيا ضيف شرف «الشارقة للكتاب»

شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلفو مسلسل «البروفيسور» وفرق موسيقية في فعاليات إسبانيا ضيف شرف «الشارقة للكتاب» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 27 أكتوبر 2021

تحل المملكة الإسبانية ضيف شرف على معرض الشارقة الدولي للكتاب، في دورته الـ40، التي تقام في الفترة 3 – 13 نوفمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة، حيث تقدم أكثر من 25 نشاطاً، تشمل ندوات أدبية وجلسات نقاشية وقرائية، وعروضاً ثقافية وموسيقية يقدمها نخبة من الكتّاب والمفكرين والفنانين الموهوبين الإسبان، إضافة إلى إتاحة الفرصة للعاملين في قطاع النشر للتواصل مع الناشرين الإسبان المشاركين في المعرض، وإبرام الشراكات واستكشاف فرص التعاون في مجال الترجمة وحقوق النشر والتوزيع.

ويتضمن البرنامج جلسات ثقافية يقدمها كل من خافيير جوميز ودييغو أفالوس، كُتّاب سيناريو مسلسل (Money Heist: La Casa de Papel) الشهير عربيا ب«البرفيسور»، الذي شهد نجاحاً جماهيرياً وتحوّل إلى ظاهرة عالمية، حيث يناقشون سبل الكتابة الإبداعية للسيناريو المخصص للأعمال التلفزيونية والقادر على المنافسة في أرقى الجوائز العالمية.

وتشمل قائمة الكتّاب الإسبان المشاركين في فعاليات ضيف الشرف الكاتب والصحافي غابي مارتينيز، مؤلف رواية«بحار وانغ»، والروائية والشاعرة إيرين سولا، التي تُرجمت أعمالها إلى 17 لغة منها الإنجليزية والفرنسية والهولندية والتركية والعربية، ومايتي موتوبريا مؤلفة كتاب«ملايين الخطوات: المشي والعد»، والكاتبة والرسامة المتخصصة بكتاب الطفل روسيو بونيلا، مؤلفة كتاب«ما هو لون القبلة»، و«أعلى جبل من الكتب في العالم».

وتشارك في البرنامج فرقة«فورما أنتيكوا»السمفونية الكورالية، إحدى أبرز الفرق الإسبانية المتخصصة بموسيقى الباروك الكلاسيكية التي أسسها الإخوة آرون ودانيال وبابلو زابيكو، والحاصلة على عدة جوائز موسيقية، حيث تقدم عرض«لا كارامبا»المستوحى من حياة وإرث المغنية الإسبانية ماريا أنطونيا فرنانديز، المعروفة باسم«لا كارامبا»، والمتخصصة بأغاني«التوناديلا»القصيرة أو الأوبريت الموسيقي القصير الذي كان يؤدى على المسارح الإسبانية في القرن الثامن عشر.

يشار إلى أن الدورة الـ40 من المعرض، التي تنظمها هيئة الشارقة للكتاب تحت شعار»هنا... لك كتاب«، ستشهد مشاركة 1632 دار نشر من 83 دولة، تعرض 15 مليون كتاب منها 110 آلاف إصدار جديد يتم عرضها لأول مرة في دورة هذا العام التي تحتفي بالأدب والمعرفة والثقافة على مدار 11 يوماً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news