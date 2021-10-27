7 أفكار لأزياء الأطفال بـ الهالوين.. "اعملها في البيت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

أيام قليلة ويبدأ العالم الاحتفال بعيد "الهالوين"، والذي دائمًا ما يتميز الاحتفال به بالمظاهر المخيفة سواء من ديكورات أو أزياء تنكرية.

وإذا كنت ممن يحتفلون بهذا اليوم، إليك أفكار سهلة التنفيذ لأزياء تنكرية لطفلك، وفقًا لموقع "today".

الأناناسة

يمكن لطفلتك ارتداء فستانا أصفرا، وقبعة تشبه الأوراق الخضراء الموجودة أعلى ثمرة الأناناس (والتي يمكن صنعها في المنزل بالورق والمقوى وأوراق الفوم).

النحلة

من أسهل الأفكار التي تستطيع تنفيذها وارتدائها في الهالوين هو زي النحلة، بارتداء تيشيرت مخطط بالأسود والأصفر وبنطلون أسود، وإكسسوار على شكل قرون استشعار النحل.

منيون

إذا كان يتوفر لديكِ "سالوبيت" أزرق أو جينز، وتي شيرت باللون الأصفر، يمكنك جعل طفلك يتنكر في شخصية المنيون الكرتونية بسهولة، فقط تحتاجي إلى إضافة القفازات السوداء، وإكسسوار بشكل عيون المنيونز الواسعة.

البقرة

يمكنك صناعة زي البقرة من خلال رسم بقع سوداء على بيجاما بيضاء وإقرانها مع باندانا حمراء أو قبعة بيضاء، ووضع الرضاعة على البطن للحصول على ضروع لطيفة.

الشبح

يمكنك صناعة هذا الزي الكلاسيكي والمرح من خلال ربط الأوراق بمظلة.

ملكة جمال الكون

بارتداء الطفلة فستان وارفاق معه صورًا للكواكب والنجوم والأبراج، على أن تستكمل الإطلالة بتاج وباقة من الزهور ووشاح مصنوع من تي شيرت قديم.

لصوص البنوك

يمكن لجميع أفراد الأسرة الحصول على هذا المظهر من خلال ارتداء بنطلون أسود وقمصان مخططة بالأبيض والأسود وأقنعة مصنوعة من اللباد، ويمكنك صنع القمصان المخططة يدويًا عن طريق رسم خطوط سوداء على القمصان البيضاء.

يعود أصل "الهالوين" إلى مهرجان سمحين، وهو مهرجان ديني للكاثوليك في بريطانيا وأجزاء من أوروبا، كان الهدف منه بث الرعب في الأرواح الشريرة التي تظهر بعد نهاية الصيف.

وشهد عيد الهالوين انطلاقته الحقيقية في الولايات المتحدة، عندما أحضر فكرته لأمريكا الشمالية، المهاجرون الأيرلنديون في القرن التاسع عشر، وتطورت الفكرة عندما بدأ بعض الأطفال والمراهقين بارتداء أزياء "مرعبة" أثناء يوم الهالوين لإخافة سكان البيوت المجاورة، كنوع من الدعابة، ووصلت فكرة الاحتفال بالهالوين لكبار السن كذلك في العقود الأخيرة، حتى أصبح يوما يحتفل فيه الأطفال والشبان بنفس الوقت، وبطرق مختلفة، على جميع أنحاء العالم.