على غير المعتاد.. لماذا لا يجب غسل اللحوم بالماء قبل الطهي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

يلجأ الكثيرون بعفوية شديدة إلى غسل اللحوم النيئة في محاولة منهم لتقليل البكتيريا، لكن الأمر قد يكون أخطر مما يتخيلون.

وأكد الدكتور أحمد حمدي خبير سلامة الغذاء ومدير إدارة المجازر والتفتيش عن اللحوم، عبر صفحته على "فيسبوك" أسباب عدم شطف اللحوم للأسباب التالية:

- شطف اللحوم بالمياه يزيد من نسبة الرطوبة، ما قد يسبب نموا وتكاثرا للبكتيريا.

- غسل اللحوم بالماء يجعلها تفقد البروتين والمعادن الموجودة بها، وبالتالي تصبح أقل في القيمة الغذائية.

- بداخل اللحوم مادة تسمى لاكتيك أسيد وهي مهم جداً لأنها تعمل على قتل كمية معينة من الأمراض مثل البروسيلا، وعند غسلها بالماء تختفي هذه المادة ومن ثم جسمك عرضة للأمراض.

ووُجد أن اللحوم النيئة قد تحتوي على بكتيريا ضارة تعرف أيضا بمسببات الأمراض المنقولة بالغذاء، وفق ما أفاد موقع greatist.

الأخطر من ذلك أن أي شيء يلامسه اللحم النيئ يمكن هو الآخر أن يتلوث بهذه البكتيريا، على سبيل المثال الأسطح وأدوات المطبخ والأطعمة الأخرى.

مثلا، إن كنت تغسلين اللحوم تحت الصنبور، يمكن أن يحمل الماء مسببات المرض إلى حوض المغسلة أيضا.

عملية الطهي السليمة تقتل أي بكتيريا ضارة في اللحم وتجعل أكله آمنا. لكن أي من تلك الأسطح الأخرى التي لامست اللحوم النيئة يمكن أن تحتوي على البكتيريا.

كيف يمكن لغسل اللحوم أن يصيبك بالمرض؟

يمكن أن تكون اللحوم والدواجن النيئة ملوثة بالبكتيريا الضارة مثل السالمونيلا والإشريكية القولونية والليستريا والكامبيلوباكتر، كل هذه يمكن أن تجعلك مريضا حقا.

ويحدث ما يسمى التلوث المتبادل عندما تنتشر هذه البكتيريا إلى أسطح أخرى، ما يزيد من فرص إصابتك بالتسمم الغذائي.

لنضرب مثالا على ذلك، إذا التقطت دجاجا نيئا بيديك، فسوف تتلوث يديك. إذا استخدمت يديك لتدليك الدجاجة تحت الماء في الحوض، فإن حوضك يصبح ملوثا. إذا لمست زجاجة توابل قبل غسل يديك جيدا، فإن زجاجة التوابل تلك تصبح ملوثة، يحدث ذلك بسرعة.

يجب تنظيف كل سطح من هذه الأسطح وإلا ستخاطرين بانتشار مسببات الأمراض بشكل أكبر وتزيد من فرصتك في تناول بعض هذه البكتيريا عن طريق الخطأ.

وتشير بعض الدراسات إلى أن المحاليل الحمضية مثل الخل أو عصير الليمون قد تساعد في تقليل عدد البكتيريا الموجودة على اللحوم النيئة، ولكن ليس من الواضح ما إذا كانت قادرة على قتل الفيروسات المنقولة بالغذاء.

كيف يمكن تحضير اللحوم بأمان؟

اغسلي يديك وأدوات المطبخ

إذا كنت تجهزين اللحم، اغسلي يديك جيدا بعد لمسه. لماذا هذا بغاية الأهمية؟ لأن الجراثيم غير المرغوب فيها يمكن أن تعيش وتزدهر على يديك وأدوات المطبخ والأسطح.

تذكري أيضا أن تغسلي ألواح التقطيع وأدوات المائدة وأي أدوات أخرى استخدمتها بالماء الساخن والصابون.

قومي بفصل اللحوم النيئة

هناك طريقة أخرى مفيدة لمنع انتقال التلوث وهي فصل اللحوم النيئة عن الأطعمة الأخرى التي تقوم بتخزينها أو تحضيرها.

كيف يمكن القيام بذلك؟

عند التسوق من البقالة، عند تخزين اللحوم في الثلاجة، وأثناء تحضير الوجبة، احتفظي باللحوم النيئة بعيدا عن الأطعمة التي لم يتم طهيها.

إذا أمكن، استخدمي ألواح تقطيع مختلفة للأطعمة النيئة والمطبوخة (مثل لوح للخضار والفاكهة وآخر للحوم والدواجن).

لا تضعي أبدا الأطعمة المطبوخة على طبق غير مغسول يحتوي على لحم نيء.

قومي بطهي اللحوم جيدا

هل هناك درجة حرارة معينة لطهي اللحوم؟

يعد طهي اللحوم والدواجن في درجة الحرارة المناسبة أمرا بالغ الأهمية لقتل البكتيريا الضارة.

استبدلي إسفنجة المطبخ المتسخة

الإسفنج هو من أكثر الأشياء التي تنتشر في مطبخك. يمكن أن تنمو البكتيريا بسهولة في الزوايا المظلمة والرطبة للإسفنجة. حاولي تطهير الإسفنج كثيرا واستبداله كل أسبوع.