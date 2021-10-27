7 نصائح لإطلالة أكثر جاذبية للرجال.. «ما تستحماش بصابون وقشّر وشك»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

لا تقتصر نصائح الجمال والأناقة، على السيدات فقط، ففي الوقت اللائي يسعين فيه إلى إطلالات أكثر إشراقا وجمالا، يحاول الرجال، الظهور بمظهر جذاب ونظيف، لكن بعضهم قد لا يعرف الطرق المثلى للوصول إلى التركيبة النهائية، لذا قدم موقع «men's life» المتخصص في لايف استايل الرجال، مجموعة من النصائح التي تحقق طموحاتهم وتزيد من ثقتهم بأنفسهم.

نصائح العناية بالجسم والشعر للرجال

العناية بالقدمين واليدين

اعتن بقدميك ويديك جيدا، من خلال البدء بغسلهما وتقشيرهما كثيرًا، ولا تنس استخدام كريم اليد أو الزيت بعد ذلك.

تقشير البشرة

استخدام مقشر البشرة عالي الجودة، يقلل من بهتان المنطقة حول العينين، ويساعدك على إزالة الجلد الزائد والأوساخ، التي تساهم في ظهور التجاعيد.

رعاية البشرة بمنتجات غير معطرة

اهتم دائما باستخدام منتجات العناية بالبشرة غير المعطرة، لأن بعض المنتجات قاسية جدًا على البشرة الجافة والحساسة، والعطور يمكن أن تؤدي إلى الحساسية.

عالج جفاف اليدين

إذا كانت يديك خشنة وجافة، ففكر في نقعهما بالماء الدافئ وزيت الزيتون لمدة 10 دقائق، مرتين في الأسبوع على الأقل، وبعدها ستشعر بالفرق الكبير والرائع.

تقليم أو إزالة شعر الظهر

إذا كان شعرك في ظهرك يزعجك، فهناك طرق لإزالته، أحد الخيارات هو العلاج بالليزر، لأن شعر الظهر يسبب الحبوب والالتهابات، ويمكن أن يؤدي إلى الحكة وظهور البثور الخشنة.

لا تستخدم الصابون عند الاستحمام

ينصح بعدم استخدام الصابون، وبدلا منه يمكنك اختيار منظفًا مرطبًا، والاستعانة في بعض الأحيان بليفة إسفنجية كمقشر، إذ تساعد على إزالة خلايا الجلد الميتة وغيرها من القشور، لتوفير بشرة أكثر نعومة وليونة.

استخدم حجر الخفاف

لإزالة الجلد الزائد من كعب قدمك وحول قدميك، استخدم حجر الخفاف، وهو متوفر في كثير من الصيدليات، واهتم باختيار واحد من الأنواع الخشنة، للحصول على أفضل النتائج.