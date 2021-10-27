المعطف الجملي لإطلالة شتوية أنيقة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يكتسي المعطف في شتاء 2021/2022 باللون الجملي الكلاسيكي ليمنح المرأة إطلالة شتوية أنيقة.

وأوضحت مجلة "Elle" أن المعطف الجملي يأتي هذا الموسم مصنوعا من الصوف والكشمير أو مبطنا بالزغب ليمنح المرأة إحساسا بالدفء وملمسا وثيرا، كما يمتاز بتفاصيله الغنية؛ حيث يشتمل على قلنسوة أو حزام للوسط أو يتألق بطيّات صدر أو يزدان بالرقع (Patches).

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن المعطف الجملي يمتاز بتنوع إمكانيات التنسيق؛ حيث يمكن الحصول على إطلالة فخمة من خلال تنسيقه مع ملابس بنفس اللون للحصول على إطلالة المونوكروم الأنيقة.

كما يمكن الحصول على إطلالة جذابة من خلال تنسيقه مع ملابس سوداء؛ حيث يسلط هذا التباين اللوني الضوء على روعة اللون الجملي.

ومَن ترغب في إطلالة أكثر جرأة وجاذبية، يمكنها تنسيق المعطف الجملي مع ألوان زاهية مثل الأحمر والأخضر والوردي.