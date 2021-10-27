طريقة عمل صينية البطاطس بالبشاميل «على قد الإيد».. جبن وسجق وفراخ

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعتبر صينية البطاطس بالبشاميل من أكثر الأكلات والأطعمة المفضلة لدى الكثيرين، نظرا لمذاقها الطيب والشهي وتتفنن ربات المنازل في إعدادها بأكثر من طريقة بأن تضيف إليها الجبن أو السجق أو المشروم أو الدجاج.

وإليك طريقة عمل صينية بطاطس بالشاميل بأكثر من وصفة من خلال الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير عمل بطاطس بالبشاميل والجبن

بطاطس

طماطم

بصل

ثوم

لحم مفروم

صلصة طماطم

ملح

فلفل

مرقة

جبنة شيدر

البشاميل دقيق

لبن

زبدة

كريمة لباني

طريقة عمل بطاطس بالبشاميل والجبن

افرمي الثوم والبصل مع مكعب مرقة وقلبيهم جيدا مع ملح وفلفل حتى تحمر تماما.

أضيفي اللحم المفروم واستمري في تقليبها حتى يتغير لونها.

افرمي الطماطم وأضيفي الصلصة للخليط.

قطعي البطاطس مكعبات واقليها نصف قلية.

تبلي البطاطس بملح وفلفل وضعيها في صينية مدهونة زبدة ثم اللحم المعصج ثم بقية البطاطس.

مقادير صينية بطاطس بالبشاميل والسجق

بطاطس حلقات مسلوقة

سجق

بصل

ملح

فلفل أسود

زيت بقسماط مطحون

2 ملعقة كبيرة زبدة

4 ملعقة كبيرة دقيق

4 أكواب لبن بارد

طريقة تحضير صينية بطاطس بالبشاميل والسجق

- شوحي البصل في الزيت حتى يصل إلى اللون الذهبي.

- ضيفي السجق المقطع للبصل وقلبي مع رشة ملح وفلفل أسود.

- ضعي الزبدة والزيت والدقيق على النار وقلبي حتى تحمير الدقيق.

- ضيفي اللبن وقلبي جيدا حتى يصل للسمك المناسب للبشاميل وضيفي الملح والفلفل.

- افردي طبقة من السجق في صينية مدهونة بالقليل من الزيت.

- ضيفي طبقة من البطاطس ثم البشاميل ثم رشي البقسماط المطحون على الوجه.

- ادخليها الفرن على درجة حرارة عالية حتى تمام التسوية واحمرار الوجه ثم قدميها.

طريقة عمل البطاطس بالبشاميل بالفراخ

صدور فراخ مقطعة إلى مكعبات صغيرة

بصل مفروم

فلفل أحمر وأخضر مقطع

فلفل أخضر مقطعة

4 ملاعق كبيرة زيت

ملح حسب الرغبة

فلفل أسود مطحون حسب الرغبة

ملعقة كبيرة معجون طماطم

3 أكواب حليب

5 بطاطس مقطعة إلى شرائح

ملعقة صغيرة زعتر مطحون

100 جرام جبن موزاريلا مبشور

طريقة عمل صينية بطاطس بالفراخ والبشاميل

- ضعي قطع البطاطس في صينية فرن وضعي عليها الملح والزعتر والفلفل الأسود.

- ضعي زيت الزيتون على وجه البطاطس، ثم ادخلي الصينية إلى فرن على حرارة 180 درجة مئوية، لمدة 20 دقيقة حتى تصبح ذهبية اللون.

- تسخني الزيت في مقلاة على النار، ثم أضيفي البصل ثم قلّبي حتى يذبل.

- ضعي الثوم والدجاج مع التقليب المستمر حتى يتغير لون المكونات، وضيفي عليها قطع الفلفل الأخضر وصلصة الطماطم، ثم نكّهي بالفلفل الأسود والملح، ثم قلّبي المكونات على النار حتى تنضج.

- قومي بتحضير البشاميل، من خلال إذابة الزبدة في إناء على النار، ضيفي الدقيق ثم قلبي حتى تتجانس المكونات ثم قومي بوضع اللبن بالتدريج حتى تصبح متجانسة.

-قومي برص نصف كمية البطاطس في قعر الصينية ووزّعي خليط الدجاج على الوجه، ثم ضعي ما تبقى من البطاطس على الوجه وأسكبي صلصة البشاميل على الوجه.

- ضعي الجبن على الوجه وادخلي الصينية الفرن حتى تنضج ويتحمر الوجه.