«من غير دايت».. نصائح للوصول إلى الوزن المثالي «كل ببطء»

القاهرة - سمر حسين - صحة

اتباع نظام غذائي قاسٍ والحرمان من الأطعمة الشهية للوصول إلى الوزن المثالي، بالتأكيد هو أمر غير محبب للكثير من الفتيات، لكن هناك طرقا أخرى يمكنك تحقيق بها الهدف ذاته، دون الحاجة للحرمان، وذلك من خلال اتباع أسلوب حياة صحي.

عرض أخصائي التغذية، سواتي باثوال، من خلال حديثه مع موقع «أونلي ماي هيلث» 8 نصائح تساعد على إنقاص الوزن بطريقة صحيحة دون الشعور بالجوع، فالمهم هو ما تأكله وكميته وفي أي وقت وبأي طريقة.

نصائح للوصول للوزن المثالي

- المحافظة على توازن السعرات الحرارية في الجسم من خلال تضمين جميع المغذيات الكبيرة والفيتامينات والمعادن في النظام الغذائي.

- يمكنك تقسيم طبق الغذاء اليومي إلى ثلاثة أقسام: ويكون نصفه من الخضروات الغنية بالفيتامينات والمعادن والألياف التي تمنع الشعور بالجوع كما أنها تحتوي على نسبة منخفضة من السعرات، وربعه من البروتينات والربع المتبقي كربوهيدرات.

- تقوية الأمعاء بتناول كوب من اللبن الرائب، الغني بالبروبيوتيك (البكتيريا النافعة في الجسم)، ويمكن تناوله بعد الأكل.

- إضافة ملعقة صغيرة من الزيت إلى الطبق اليومي، التي يمكن أن تكون إما سمن نقي أو خردل أو زيت فول سوداني، وحذر الأخصائي أن كمية صغيرة من الزيت المعالج يمكن أن تحدث فرقا كبيرا في رحلة إنقاص الوزن.

- تجنب شرب الماء قبل وبعد تناول الوجبة مباشرة، لأن ذلك يخفف من عصارات الجهاز الهضمي، وبالتالي يضعف عملية الهضم، ومن الأفضل تناول الماء قبل الطعام بنصف ساعة على الأقل.

- الانتباه إلى كيفية تناول الوجبات ونوعيتها وكميتها، ويوصي الطب القديم بتناول الوجبات أثناء الجلوس على الأرض مما يحسن الهضم ويمنع الإفراط في تناول الطعام.

- تناول الطعام ببطء شديد لأن ذلك يساعد في إنقاص الوزن، حيث تستغرق وصول إشارة الشبع إلى الدماغ حوالي 20 دقيقة.

- المحافظة على الهدوء أثناء تناول الوجبات، والاستمتاع بها.