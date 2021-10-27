6 أنواع من الأطعمة احذري وضعها في «لانش بوكس» طفلك

القاهرة - سمر حسين - ماما

تحضير «اللانش بوكس» للأطفال يعد بمثابة الفرض على الأمهات، حتى تضمن حصول أبنائها على وجبة غذائية كاملة خلال تواجده في المدرسة، لذلك تحرص على إعداده لكن رفض الأطفال لأطعمة محددة، يجعل تحضير الوجبة الغذائية أمر محير بالنسبة للأمهات.

وبسبب حيرة الأمهات ربما تقع في بعض الأخطاء وتحضير وجبات غير ملائمة لطفلها، مما يحدث سوء تغذية وتعريضهم للمشاكل الصحية، لذلك ينصح خبراء التغذية بأن تحتوي الوجبات الغذائية الخاصة بالأطفال على الخضروات والفواكه والبقوليات إضافة إلى منتجات الألبان، وذلك لأن هذه الأنواع توفر لطفلك مجموعة من العناصر الغذائية المفيدة صحيًا، ويحميهم من المشاكل الصحية، التي يمكن أن تحدث نتيجة سوء التغذية، بحسب تقرير عن الوجبات الغذائية للأطفال لموقع «كيدز هيلث» الأمريكي.

وبحسب ما ذكره الموقع الأمريكي عن بعض الأطعمة التي ينصح استبدالها بأخرى مفيدة لصحة الطفل.

المعجنات

من عيوب المعجنات أنها من الأطعمة التي تعطي الشعور بالشبع دون توفير الفيتامينات والمعادن اللازمة للجسم، لذلك يمكن استبدالها بأنواع أخرى من الأغذية التي تحتوي على تلك العناصر.

المقليات

الأطعمة المقلية مثل البطاطس والدجاج في زيادة الوزن ويسبب الإفراط في تناولها في مشاكل للأوعية الدموية لذلك يمكن استبدالها بأطعمة ذات نسب دهون منخفضة.

الخبز الأبيض

يمكن استبداله بأنواع الخبز العادي.

العصائر المعلبة

بدلًا من وضع العصائر المعلبة يمكن استبدالها بالفواكه الطبيعية الطازجة أو مشروب العصير الذي يتم تحضيرها في المنزل من هذه الفواكه.

اللحوم المصنعة

يمكن استبدالها بكمية مناسبة من اللحوم الطازجة لتجنب المشاكل الصحية المرتبطة بهذه النوع من الطعام.

الحلويات

هي نوع من الأغذية التي يحبها الأطفال لكنها تحتوي على سكريات ودهون عالية، لذا يمكن استبدالها بالأطعمة التي تحتوي على نسب عالية من الألياف.