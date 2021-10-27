«صحتك أهم من هدومك».. 5 طرق خاطئة لغسل الملابس تسبب «التهابات الجلد والرئة»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

من المفترض عند حدوث ضرر في عملية غسل الملابس يكون على الملابس فقط، وقد يغفل البعض أن عملية تنظيف الملابس يمكن أن تؤثر بشكل سلبي على صحة الإنسان، ولأن عملية تنظيف الأقمشة يقوم بها الناس بشكل دوري.

وتقدم «هن» الطرق الخاطئة التي تتبع في تنظيفها وقد تؤثر بشكل سلبي على صحة الإنسان وفقًا لموقع «Only my health».

هناك بعض الأساليب الخاطئة عند غسل الملابس والتي لا تدمر الملابس فقط، ولكن يمكن أن تسبب الإصابة بالأمراض موضحة فيما يلي:

1. الإفراط في استخدام المنظفات

قد يؤدي الإفراط في استخدامها لوجود بقايا منها على الملابس تسبب بقعًا أو تترك رائحة، ما يسبب التهابات بالجلد، وأيضا تسبب ضررًا لمحرك الغسالة.

2. وضع الملابس في الخزانة دون تجفيفها جيدًا

يمكن أن تسبب عدوى خميرة أو تكون فطريات، وعند وضعها بحالتها في الخزانة الخشبية تكون نمل أبيض يؤدي لإتلاف الملابس.

3. مخالطة الأقمشة بملابس شخص مريض

يلزم وضع ملابس الشخص المريض في إناء لوحدها ممزوجة بالماء الدافئ للتخلص من البكتريا.

4. عدم تعقيم الملابس بعد غسلها

المنظفات تستخدم للتخلص من البقع والاتساخ بالملابس فقط وتظل الجراثيم بالملابس كما هي، لذا يلزم تعقيم الملابس بعد غسلها للتخلص من الجراثيم التي يمكنها التكاثر.

5. تخزين الملابس المتسخة بطريقة خاطئة

تراكم الملابس لمدة طويلة يسمح بانتشار العدوى، بالإضافة لضرورة غسل اليدين وتعقيمهما قبل وبعد غسل الملابس.

احذر الغسيل الجاف لمرضى الربو وضعف جهاز المناعة

ويضيف أن الغسيل الجاف في الداخل يؤثر سلبًا على الأشخاص المصابين بالربو وذوي المناعة الضعيفة، قد يصل الأمر إلى الإصابة بالتهابات الرئة المميتة، كما نصح بمداومة تنظيف الجزء الداخلى للغسالة، واستخدام الماء في عملية التنظيف بشكل أساسي للحد من البكتريا.