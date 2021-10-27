استشاري تغذية تحذر من ريجيم البطاطس والفواكه: يسبب أضرارا بالغة

القاهرة - سمر حسين - صحة

«ريجيم البطاطس والخيار والموز...» جميعها مصطلحات نسمعها هذه الفترة، وربما جربها الكثير منا، حتى إنهم يزعمون بأنها تُساعد على إنقاص نصف كيلو من الوزن يوميًا، وأوضحت استشاري التغذية العلاجية والسمنة ليندا جاد الحق، حقيقة ما تم تداوله من معلومات عن هذه الأنظمة الغذائية.

ريجيم البطاطس

وقالت استشاري التغذية العلاجية، في تصريحات لـ«هن»، إنه لا يوجد ريجيم يُسمى بـ«ريجيم البطاطس» أو ريجيم لأي نوع من أنواع الفاكهة أو الخضراوات داخل العلاج الطبي كما يزعم البعض، مؤكدة أنه ريجيم غير صحي ويؤثر على صحة الفرد.

ونصحت استشاري التغذية بالذهاب إلى طبيب التغذية العلاجية والسمنة ليتابع حالة المريض بطريقة دورية من حيث تنظيمه لمواعيد النوم، وكمية الطعام وأنواعها المناسبة له في اليوم ومحاولة إيجاد بدائل مع الأكلات التي لا يستطيع الفرد الاستغناء عنها، ومنع تداول مثل تلك الشائعات حول وجود نوع ريجيم معين للخضروات والفواكه.

ولا يوجد إنسان يستطيع بمفرده أن ينظم الريجيم الخاص به دون استشارة الطبيب وإذا فعل ذلك سيؤثر على حالته البدنية وستأتي معه بنتيجة عكس التي تمناها.

تأثير الأنظمة الغذائية التي يتبعها الإنسان دون طبيب

وتتنوع أشكال التأثير الضار للنظم الغذائية التي يتبعها الشخص بمفرده دون طبيب، إما بخسارة الوزن، أو زيادته بشكل كبير، في الشعور بالتعب أو الإرهاق المبالغ فيه طوال الوقت، بالإضافة إلى الاكتئاب الذي يشعر به بسبب النتيجة العكسية التي حصل عليها وغيرها من الأمراض التي ستؤثر عليه.

عادات صحية يجب أن يتبعها الفرد دون استشارة الطبيب

وفي حالة عدم استشارة الطبيب، أشارت «جاد الحق»، إلى أنه يجب تناول الفواكه والخضراوات والبروتينات، والابتعاد عن تناول النشويات والكربوهيدرات والمشروبات الغازية والأكلات المقلية، وشرب المياه وممارسة الرياضة.