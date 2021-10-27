للرجال فقط.. كيفية كسب قلب المرأة وجعلها تتعلق بك: السر في الـ10 نصائح

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

الكثير من الأمور تحتاجها المرأة من شريك الحياة، حيث تضعه في اختبارات دائما حتى تتأكد من صدق مشاعره وقدرته على تحمل تقلباتها المزاجية بين الحين والآخر، إذ تفشل بعض الزيجات بسبب افتقاد لغة الحوار بين الزوجين، فينتهي الأمر بينهما بالانفصال والطلاق.

تبحث المرأة عن الكثير من المتطلبات في شريك الحياة، حتى تشعر بالاطمئنان والسكينة، ومن جانبه تحدث الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير إدارة التدريب في دار الإفتاء المصرية، ورئيس وحدة الإرشاد الزواجي، عن كيف يجعل الرجل قلب المرأة تتعلق به، وذلك أثناء استضافته في برنامج«هي وبس» مع الإعلامية رضوى الشربيني، إذ قال:«دائمًا نقول إن علاقة الزواج لا هي الزوج ولا الزوجة، ولكنها هي علاقة ثالثة ويجب الاستثمار بها من قبل الطرفين، فهي تحتاج لجهد كبير منهما، وإن لم تكن موجودة فهي تؤدي لظهور ظاهرة الزوج والزوجة العازبة».

واستشهد أمين الفتوى خلال اللقاء، بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج...»، وشرح معنى الحديث، قائلًا: «الناس بيختذلوا الكلام على إنها استطاعة مادية ولكن لا تقتصر على هذه فقط بل استطاعة نفسية لتحقيق وصية النبي حينما قال: «استوصوا بالنساء خيرا».

وحدد الدكتور عمرو الورداني، خلال اللقاء، 10 نصائح يكسب من خلالها الرجل قلب المرأة، إذ قال: «الأساس لا بد من قدرته على تفهم معنى الزوجة والسكن، وهي جزء من مفهوم من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فالزواج ليس واجبا، إذا لم يكن قادرا على التعامل معها بالخير، فضلا عن الاهتمام والاحترام والتقدير، فنجد أن المرأة تسعى لجودة الوقت وكلمات التحفيز والأفعال والهدايا والتلامس، وهي الطرق البسيطة التي يمكنه من خلالها كسب قلبها».

أساليب كسب الرجل لقلب المرأة

شرح أمين الفتوى مفاهيم وطرق كسب قلب المرأة، إذ قال: «جودة الوقت وكلمات التحفيز والأفعال والهدايا والتلامس، فهم لهم معنى ومفهوم مختلف عند السيدة عن الرجل، من خلال الاطمئنان والاحترام بالتميز والتفرد وتختلف اختلافا تاما عن أي سيدة أخرى».

المرأة من حقها تدلع

أما فيما يخص الهدايا فقال إن المرأة لا تنظر لها برقمها وإنما بقدر تمني السعادة لها، أما الأمان يكون من خلال أن يتمتع الرجل بطول البال، وهناك اختبارات تقوم المرأة بها مع الرجل، لذا وجب عليه ضبط الانفعال إذا طال الحوار بينه وبينها في موقف ما: «المرأة من حقها تدلع والتعبير عن مشاعرها المختلفة».