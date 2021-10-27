لو مجوهراتك بتسود استعيدي لمعانها في 5 خطوات.. «مرآة أناقتك»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تحتفظ النساء بالإكسسوارات والمجوهرات الخاصة بها، وترغب أن تظل طوال الوقت لها بريقها ولمعانها كأنها جديدة، ومع كثرة الاستعمال تتعرض تلك المصوغات لعوامل الجو التي بدورها تؤثر على المعدن سواء كان ذهبًا أم فضة، فتميل إلى الاسمرار أو «الغمقان».

وتمثل العناصر التي يتكون منها الهواء مثل الماء، الأوكسجين والشمس، بالإضافة إلى مستحضرات التجميل عدو لجميع أنواع الحلي، والأهم من اقتنائها هو أن نعتني بها ونحافظ عليها في مكان جيد، ونكون حذرين أثناء التعامل معها حتى تبقى على الحالة التي جاءت عليها، وفقًا للخطوات التي جاءت «Roberto Bravo».

خطوات المحافظة على المجوهرات

1- قبل أن تقومي بتنظيف المنزل أو اللجوء إلى النوم أو ممارسة الرياضة، عليك أن تخلعي جميع مجواهرتك لكي تحميها من الصدمات التي من الممكن أن تتعرض لها.

2- احرسي على تنظيف مجوهراتك باستمرار سواء كان ذهب أو فضة، وذلك من خلال إحضار قطعة قماش قطنية ناعمة وإزالة أي شوائب قد تؤثر عليها، وذلك لأن من الممكن أن تغير لونها أو تقضي على برقتها اللامعة.

3- تجنبي ملامستها للعطور أو أي نوع من مستحضرات التجميل «الميك آب» أو الكريمات أو مثبت الشعر الخاص بك، والأفضل أن تضعيها في كيس منفصل عنها.

4- من الممكن أن تنظفي مجوهراتك من خلال وضعها في ماء به صابون وعليه بضع قطرات من الأمونيا «النشادر» التي ستلمع بمجرد وضعها عليها.

5- إذا كانت مجوهراتك تحتوي على الكثير من الغبار أو الأتربة، فيمكنك تنظيفه أيضًا باستخدام غسالة الأطباق الخاصة بك، لكن تجنبي من أن تضعي أي مكون عليها من الممكن أن يتلفها، ثم بعد ذلك قومي بتجففيها جيدا، حتى لا تتأثر بعوامل الجو المختلفة.