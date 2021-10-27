الامارات | «الشارقة للتراث» يُطلق فعاليات أسبوع تراث اليونان

شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة للتراث» يُطلق فعاليات أسبوع تراث اليونان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت فعاليات أسبوع تراث اليونان، جزيرة كورفو، التي ينظمها معهد الشارقة للتراث، في مركز فعاليات التراث الثقافي «البيت الغربي» في قلب الشارقة، ضمن برنامج أسابيع التراث العالمي، تحت شعار «تراث العالم في الشارقة».

وتضمن حفل الافتتاح جولة في معرض تراث اليونان الذي تضمن الأزياء التقليدية، الحرف التقليدية، ومعرض رسومات للفنان مافروبولوس باناجيو، وورشة عمل، ومعرض صور مدينة كورفو، والأطعمة والمنتجات اليونانية، «بليموغريك»، و«هيدباند كورفو»، بالإضافة عروض فنية وموسيقية على مسرح البيت الغربي، لاقت تفاعلاً حيوياً لافتاً من الحضور الذي أعرب عن إعجابه بتلك العروض.

وقال رئيس معهد الشارقة للتراث، الدكتور عبدالعزيز المسلم: «يأتي أسبوع تراث اليونان، جزيرة كورفو، ضمن برنامج أسابيع التراث العالمي، الذي فتح نافذة جديدة على العالم لعكس أهمية التراث، وضرورة تبادل المعارف والخبرات والتجارب وتفاعلها معاً، من أجل الاستمرار في حفظ وصون التراث الثقافي، وحمايته ونقله للأجيال المقبلة، كما يعد أحد أهم العناوين على المستوى العالمي، الذي تتجلى فيه ومن خلاله أهمية العمل المشترك، خصوصاً أن البرنامج يؤكد على أن هناك الكثير من العناصر والمكونات التراثية المشتركة لدى كل شعوب العالم وحضارتها وثقافاتها».

وعرفت جزيرة كورفو (شمال غربي اليونان، قريبة من ألبانيا وإيطاليا) حضارات عديدة، من الفينيقيين إلى الأوروبيين من إيطاليين وفرنسيين وإنجليز، وتعد موطناً للكثير من المواقع التي ذكرت في الأساطير والملاحم اليونانية القديمة، وتعد مقصداً للسياح الراغبين في الابتعاد عن الزحام والضوضاء، وتشتهر بشواطئها البلورية.

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