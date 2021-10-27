توقعات الأبراج لليوم 27-10-2021: تحذير لـ الجوزاء وتوتر لـ العقرب

محمد اسماعيل - القاهرة - الحمل

لديك مشكلة لا تستطيع حلها، ولكن يمكن اجتيازها بالتفاؤل والثقة.

الثور

أنت بحاجة للمساعدة يمكنك طلبها من المقربين، اطمئن لن يخذلوك هذه المرة

الجوزاء

عليك الحذر والتأكد من نوايا الطرف الآخر، قبل عقد أي اتفاق بالعم

برج السرطان

تسعى إلى تحسين وضعك المالي بكل الطرق

برج الأسد

عليك استغلال طاقتك في إنجاز العديد من المشاريع

العذراء

لديك فرصة اليوم لإنجاز كل ما هو مؤجل

الميزان

تُفضل العمل في مجموعات، ذلك يساعدك على إنجاز مهامك بسهولة

العقرب

تشعر ببعض التوتر على الصعيد المادي والمهني

القوس

انت بحاجة لترتيب أمورك وأولوياتك

الجدي

كل ما عليك فعله هو النظر والملاحظة للتعلم واكتساب الخبرات ممن حولك

الدلو

الملل والفتور يسيطر على حياتك، لديك من الطاقة ما يجعلك تغير ذلك

الحوت

تحسن على الصعيد المادي، وارتياح في علاقتك بالشريك