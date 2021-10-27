توقف عن مضغ "اللبان" إذا حدث هذا الأمر لك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

هناك العديد من الأسباب التي تجعل الأشخاص يفضلون مضغ العلكة بهدف حرق الدهون وفقدان الوزن.

وتشير العديد من الدراسات إلى أن مضغ العلكة يمكن أن يتحكم في شهيتك ويقلل من الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة غير الصحية.

وبالنسبة للآخرين، قد يكون عادة طويلة الأمد، ومهما كان السبب، فإن لها فوائد صحية، مثل تبييض الأسنان وتحسين تدفق اللعاب والتخفيف من رائحة الفم الكريهة والوقاية من تسوس الأسنان.

ولكن هناك أوقات يمكن أن يؤثر فيها مضغ العلكة سلبًا على صحتك، وفق ما أوضح موقع "healthdigest".

ووفقًا لمستشفى Flushing Hospital الأمريكية، فإن مضغ العلكة بشكل مفرط يؤدي إلى إرهاق الفك، ويسبب عواقب غير مريحة.

كيف يمكن أن يضر بصحتك؟

إذا كنت تفرط في إرهاق فكك بسبب مضغ العلكة، فقد تصاب بتشنجات مؤلمة تؤدي إلى حالة تسمى الخلل الوظيفي الفكي الصدغي (TMD)، والتي يشار إليها أيضًا باسم المفصل الفكي الصدغي.

وإذا كنت تعاني من اضطرابات المفصل الفكي الصدغي، فإن مفاصل الفك الصدغي على جانبي رأسك تكون خارج المحاذاة بسبب زيادة الضغط على الفك، ويمكن أن تشمل أعراض اضطرابات المفصل الفكي الصدغي ألمًا في الرأس والرقبة والفك، وقد تواجه أيضًا أصوات فرقعة أو نقر في فكك.

بالإضافة إلى أن الصداع خطر آخر يمكن أن ينتج عن مضغ العلكة، خاصة عند الأطفال والمراهقين، وربطت دراسة نشرت عام 2014 في طب أعصاب الأطفال بين مضغ العلكة المفرط والصداع المزمن من بين إجمالي 30 مشاركًا في الدراسة، عانى 26 منهم إما من الشفاء التام أو التحسن الجزئي للصداع عندما امتنعوا عن مضغ العلكة.

لذا إذا كنت من محبي العلكة الذين يتطلعون إلى التخلص من هذه العادة، يجب أولاً محاولة التقليل من تناول العلكة للتقليل من السكر الموجود بها، وتجنب مضغ العلكة مرتين في اليوم، ويمكن أيضا استبدال العلكة ببذور الشمر أو بذور عباد الشمس لإبقاء فمك مشغولاً دون إجهاد فكك.