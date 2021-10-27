كيف حمت الدولة المرأة من العنف؟.. مكاتب شكاوى و7خطوط ساخنة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تواجه المرأة أشكال متعددة من العنف، لكن للدولة جهود قوية تحارب مظاهر العنف المتكررة، ليس فقط، بل أنها تدعم الضحايا والناجيات من العنف، سواء على المستوى المادي أو المعنوي والقانوني، فبداخل بعض مؤسسات الدولة، كان لمحاربة العنف وجود، إذ خصصت أرقام لخطوط ساخنة للإبلاغ عن شكاوى المرأة.

وأصدر المجلس القومي للمرأة تقريرًا، حوله حقوق المرأة في مصر من التمكين للمساواة، تضمن إجراءات الدولة التي سعت من خلالها للقضاء على مظاهر العنف ضد المرأة، وهي:

وحدة مجمعة للحماية من العنف ضد المرأة

استحدثت أول وحدة مجمعة لتقديم الخدمات للمرأة التي تعرضت للعنف، بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.

ميثاق أخلاقي

الميثاق الأخلاقي جرى اعتماده، وتعميمه في قطاع النقل والشركات المالية، وكود إعلامي لوسائل الإعلام.

مكتب شكاوى المرأة

- خصص مكتب شكاوى المرأة الخط الساخن للإبلاغ عن شكاوى المرأة على رقم 15115.

- الدعم النفسي والقانوني والاجتماعي من خلال توفير 80 محاميين ومديرين حالة، و450 محامين متطوعين.

- من يناير 2021 حتى سبتمبر 2021، قضت 1367 قضية في المحاكم لصالح المرأة الشاكية.

خطوط الإبلاغ

- خط مكتب شكاوى المرأة التابع للمجلس القومي للمرأة 15115.

- خط نجدة الطفل التابع للقومي للطفولة والأمومة 16000.

- إمداد مكتب شكاوى المرأة بالمعدات والأجهزة اللازمة، وتدريب موظفيه على تلقي البلاغات من خلال الساخن ليعمل 24 ساعة في 7 أيام.

- أعلن المجلس القومي للمرأة في 2020 بدء المكتب في تلقيه شكاوى الاتجار بالبشر عبر خطه الساخن 15115.

- الخط الساخن للأمانة الصحة النفسية لتقديم الدعم النفسي والدعم للمواطنين للمتواجدين بالمنازل خلال أزمة فيروس كورونا المستجد 0220816831.

- خدمة التواصل مع مكتب النائب العام للإبلاغ عن حالات العنف على الواتساب 01111755959.

- خدمة العملاء لوزارة النقل 15047 لتلقي بلاغات التحرش في وسائل النقل العام وسكك حديد مصر.