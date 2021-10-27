الامارات | الهند.. القبض على رجل ادعى وفاته بلدغة أفعى

شكرا لقرائتكم خبر عن الهند.. القبض على رجل ادعى وفاته بلدغة أفعى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جرى توجيه اتهام إلى رجل بترتيب وفاة رجل آخر يشبهه بلدغة أفعى في الهند ثم ادعاء موته، للمطالبة بوثيقة تأمين على الحياة بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي، حسبما ذكرت صحيفة "إنديان إكسبرس".

وخطط المشتبه به (54 عاما) ولديه إقامة في أمريكا، لأن يقترب رجل يشبهه تماما من أفعي ثم ترك الأفعى لتلدغه، مما أدى إلى وفاة الشخص الذي يشبهه، حسبما أفادت الصحيفة نقلا عن الشرطة.

وتم اكتشاف عملية الاحتيال عندما طلبت شركة التأمين على الحياة من الشرطة المحلية إجراء تحقيق في القضية.

ووجد التحقيق أن العديد من الأشخاص المرتبطين بالرجل قدموا شهادات متناقضة. كما تتبعت الشرطة سجلات هاتف المشتبه به واكتشفت أن هاتفه لا يزال يعمل. ويبدو، أنه خلال عملية التعرف على الجثة قدم نفسه على أنه ابن شقيقه.

وتم اعتقال الرجل المتهم بارتكاب عملية الاحتيال، كما تم اعتقال أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم في القضية، وأفاد التقرير بأن شركة التأمين كانت تشك في زعمه، نظرا لأنه حاول ادعاء وفاة زوجته قبل أربعة أعوام.

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