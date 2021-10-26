7 نصائح لمكياج ثابت ومميز خلال فصل الشتاء

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

مع اقتراب فصل الشتاء، تبحث الكثير من السيدات عن خطوات وضع الماكياج والحفاظ على ثباته خاصة خلال فترة الصباح، والأنواع التي يجب استخدامها أو الامتناع عنها.

أوضحت خبيرة التجميل غادة عبد الله، إن مستحضرات التجميل التي تستخدمها السيدات خلال فصل الشتاء تكون مختلفة عن المستخدمة خلال فصل الصيف، حيث يجب أن تكون من النوع الذي لا يتأثر بعوامل البرودة حتى يحافظ على البشرة من الجفاف، وحتى لا يسبب إرهاق لطبقات الجلد المختلفة.

وتابعت:«البشرة مع انخفاض درجات الحرارة في الشتاء، تبدو شاحبة بسبب ارتفاع مستوى الرطوبة، ويمكن استبدال كريم الأساس بأحد الكريمات المرطبة والغنية بالفيتامينات».

وأشارت خبيرة التجميل لـ هُن، إلى أنه يفضل استخدام بودرة الوجه كمثبت أساسي للماكياج، وإذا كان يستخدم في الصباح فيفضل ألا تكون لامعة، محذرة من استبدالها بالكريمات التي تضيف لمعة شديدة للبشرة، وتسد مسام الوجه، وتسبب أضرار اكبر للبشرة.

«ومن خلال اتباع بعض النصائح البسيطة والسهلة، يمكن أن تحافظ المرأة على إطلالة جذابة ومختلفة وفي نفس الوقت تحافظ على بشرتها»، موضحة أن أولى نصائح استخدام الماكياج في الشتاء هي أن يكون مقاوم للمياه، لكي يظل ثابتا لأطول فترة ممكنة، ويحافظ على نضارة البشرة.

تنظيف البشرة بشكل يومي قبل استخدام مستحضرات التجميل بغسول مناسب لنوع البشرة، ولذلك لترطيب الجلد، من أهم النصائح التي أكدت عليها خبيرة التجميل، مضيفه أنه يجب إزالة بقايا الماكياج من البشرة قبل النوم على الأقل، باستخدام مزيل طبيعي، ثم استخدام أحد مرطبات البشرة المناسب.

وفي حالة كانت البشرة دهنية، فيجب الامتناع عن استخدام مستحضرات التجميل التي تحتوى على زيوت طبيعية، واختيار الكريمات التي تحتوى على مواد طبيعية، للحفاظ على نضارة البشرة، محذرة من الإفراط في استخدام البلاشر، لأنه غير مناسب للإطلالات الشتوية، لذا يفضل استخدامه بكميات قليلة، وفي الفترة المسائية فقط.