طريقة عمل البرجر لأولادك في المنزل.. لحمة أو دجاج

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

عرض الشيف الشربيني طريقة عمل البرجر بأكثر من وصفة مختلفة، وذلك من خلال برنامجه «الشيف» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، وهو من أكثر الوجبات التي يحبها الأطفال، وبدلًا من شرائه من الخارج، يمكن تحضيره في المنزل وضمان نتيجة أفضل من الخارج وأيضًا أسعار أقل.

وفي التقرير التالي يرصد «هن» وصفات مختلفة لتحضير البرجر سواء الدجاج أو اللحمة وأيضًا بإضافة الجمبري.

برجر الدجاج

لحم دجاج مخلي مفروم

بصل مفروم

أعشاب مفرومة

بهارات

ملح – فلفل

طريقة عمل برجر الدجاج

اخلطي الدجاج المفروم مع الأعشاب والبصل المفروم وملح وفلفل وبهارات.

قسميها إلى أربعة أقسام، كوري كل قسم جيد استخدمي أكياس بلاستيك لعمل هذه الكور أقراص.

اشوي البرجر على شواية مدهونة بالزيت.

قدميها في عيش كيزر مع الخس والبطاطس المقلية.

برجر جمبري

جمبري صغير

بيض

كمون

دقيق

ثوم – بصل

كركم

بقدونس

فلفل ألوان

أعشاب

ملح – فلفل

زيت عباد الشمس

طريقة عمل برجر جمبري

افرمي الثوم والبصل والكركم والملح والفلفل والكمون وفلفل الألوان والأعشاب والبقدونس باستخدام كبة كهربائية.

أضيفي إليهم الجمبري وافرميهم مرة أخرى، حتى يصبح لديك عجينة متماسكة.

اخلطي البيض والدقيق جيدا مع بعضهم البعض، ثم ضيفيهم لخليط الجمبري.

ابدأي في تشكيل الخليط على هيئة أقراص ثم اقليها في زيت في طاسة غير لاصقة، ثم ادخليها الفرن قليلا لتكمل نضجها ثم قدميها.

برجر لحم

لحم مفروم

مستردة

كاتشاب

ملح

فلفل

بهارات

زيت عباد الشمس

بيض

بصل

طريقة عمل برجر لحم

افرمي لحم مفروم مع مستردة وكاتشاب وبهارات وملح وفلفل حتى تصبح عجينة طرية.

شكلي البرجر اقراص دائرية باستخدام قطاعات على مفرش من البلاستيك ليسهل نقلها.

رصيها في صينية مدهونة بالزيت وادهني وجهها بالزيت.

ادخليها فرن ساخن حتى تنضج ثم قدميها في سندوتشات مع البيض والبصل.