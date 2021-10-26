عكس المتوقع.. هذا ما يحدث للجسم عند الاستحمام يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

نعرف جميعاً أن الوقوف تحت الماء ورغوة الصابون والشامبو المعطر، يمنح شعورًا مهدئًا ومنشطًا ولكن للأسف هناك بعض الآثار الجانبية له، تابع القراءة لاكتشاف أسباب عدم الاستحمام بشكل يومي والتي ربما تخالف توقعك أو ظنك، وفق ما ذكر موقع "healthcare".

1- لست بحاجة إلى ذلك:

الاستحمام عدة مرات في الأسبوع يكفي لمعظم الناس، على الرغم من أننا قد نربط البشرة الدهنية بالبشرة المتسخة، إلا أن الحقيقة هي أنها الأكثر صحة لأنها تحتفظ بطبقة من الزيت، لذلك من الأفضل عدم غسلها أكثر من اللازم لأنه مفيد.

2- تحتاج إلى تلك البكتيريا:

يوجد توازن مفيد للكائنات الحية الدقيقة على الجلد، إذا تم إزلته باستخدام صابون قوي، فإنك تصبح عرضة للأمراض، وأجهزتنا المناعية تحتاج إلى قدر معين من التحفيز بواسطة هذه الكائنات، هذا هو أحد الأسباب التي تجعل الاستحمام اليومي ضارًا، وبمرور الوقت، يقلل الاستحمام من قدرة الجهاز المناعي على أداء وظيفته.

3- تجفف شعرك:

يؤدي غسل شعرك كل يوم إلى تجريده من الزيوت الطبيعية، مما يجعل شعرك باهتًا وجافًا ومجعدًا، يجب أن تغسله مرتين فقط في الأسبوع، خاصةً إذا كان ناعمًا أو ضعيفًا أو تالفًا.

4-تجفف بشرتك:

قد ترغب في الاستحمام بالماء الساخن لفترة طويلة، لكن بشرتك لا تحب ذلك، حيث يسحب الماء الساخن الزيوت الطبيعية منها، ويسبب الحفاف، ويسمح الجلد الجاف المتشقق للبكتيريا والمواد المسببة للحساسية باختراق الحاجز الذي يجب أن توفره البشرة الصحية، ما يؤدي إلى التهابات الجلد وحب الشباب والحساسية.

وإذا كنت تعاني من الإكزيما، فإنه سيؤدي إلى تفاقمها، ويترك بشرتك ملتهبة ومصابة بالحكة.

5- تضر فروة رأسك:

فروة الرأس هي نظام بيئي دقيق، إذا تم غسله بشكل متكرر، فإنه يفقد زيوته الواقية، إذا كنت تغسل شعرك مرة أو مرتين يوميًا، فقد تصاب بالتهاب الجلد (التهاب الجلد الدهني والتماسي) والمشكلات الفطرية في فروة الرأس، تحدث هذه الحالات مع كثرة الغسيل لأن الزيوت مخططة من فروة الرأس، مما يتسبب في جفاف الجلد وتقشره.