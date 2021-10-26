منها قلة الشرب وكثرة الملح.. 8 عادات يومية تضر الكلى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

للكلى دور مهم تلعبه، إذ تساعد على إزالة السموم والسوائل الزائدة من جسمك وأيضا إزالة الأحماض للحفاظ على توازن صحي للماء والأملاح والمعادن.

وبدون هذا التوازن الصحي، لا تستطيع أعصابك وعضلاتك وأنسجتك الأخرى أن تعمل بشكل صحيح.

وهناك العديد من العادات اليومية التي يمكن أن تضر بالكلى، وفق ما نقل موقع "timesofindia".

1- الإفراط في استخدام المسكنات:

تعمل أدوية المسكنات بدون وصفة طبية في تقليل الألم، ولكنها تتلف كليتيك بمرو الوقت، لذا قلل من استخدامك المنتظم لها ولا تستهلك أكثر مما هو موصى به.

2- استخدام الملح بشكل متكرر:

الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من الملح (الصوديوم) تزيد من ضغط الدم، وبالتالي خطر الإصابة بأمراض الكلى.

يمكنك إضافة نكهة إلى طعامك بالأعشاب والبهارات، عندما تفعل ذلك، ستبدأ بمرور الوقت في العثور على أنه من الأسهل تجنب الملح.

3- الأطعمة المصنعة:

الأطعمة المصنعة محملة بالصوديوم والفوسفور، يجب على الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى تجنب الأطعمة المعلبة، لأنها ضارة للكلى والعظام.

4- عدم شرب الكثير من الماء:

رطوبة الجسم تساعد كليتيك على إزالة الصوديوم والسموم من الجسم، شرب كمية كافية من الماء يحميك من حصوات الكلى المؤلمة، ويُطلب من الأشخاص الذين يعانون من مشاكل بها تقليل السوائل، لكن الأشخاص الذين يتمتعون بصحة جيدة يجب أن يشربوا 3-4 لترات من الماء يوميًا.

5- لا تنام بشكل كافي:

النوم الجيد ليلاً مهم جداً للحفاظ على صحتك، يتم تنظيم وظائف الكلى من خلال النوم والاستيقاظ لأنه يعمل على تنسيق عبء عمل الكلى على مدار 24 ساعة.

6- الإكثار من تناول السكر:

يؤدي استهلاك الكثير من السكر إلى السمنة، ما يزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكري، وكلاهما يؤديان إلى أمراض الكلى، وبالتالي يجب أن تكون حريصًا على نفسك.

7- التدخين:

التدخين ضار بالصحة، والأشخاص الذين يدخنون هم أكثر عرضة لوجود البروتين في بولهم، وهو علامة على تلف الكلى.

8- لا تتحرك بما فيه الكفاية:

يرتبط الجلوس لفترة طويلة بتطور أمراض الكلى، حيث يؤثر نمط الحياة الخامل بشكل سلبي عليها، والنشاط البدني المنتظم يحسن ضغط الدم والتمثيل الغذائي، وهو أمر جيد لصحة الكلى.