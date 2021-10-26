بفستان جذاب.. إطلالة منة فضالي في مهرجان أوسكار العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

نشرت الفنانة منة فضالي مجموعة صور جديدة عبر حسابها الشخصي بـ "إنستجرام"، وذلك خلال حضورها مهرجان أوسكار العرب في دورته الخامسة الذي انطلق أمس الإثنين بأحد الفنادق الكبرى بمدينة القاهرة، في دورة استثنائية تحمل اسم الفنانين القديرين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز.

وطلت منة بفستان كت باللون البيبي بلو، مزينا بالتطريزات عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

وارتدت إكسسوارات مكونة من ساعة يد ومجموعة أساور.

ويكرم المهرجان في دورته الخامسة مجموعة من الفنانين المصريين والعرب، تقديرا لجهودهم الفنية العظيمة ومشوارهم الفني المهم، على رأسهم الفنانة الكبيرة نادية الجندي، الفنانة غادة عبد الرازق، الفنانة منة فضالي، الفنانة فيفي عبده، والإعلامية بسمة وهبة، الفنانة السعودية وعد، الفنان اللبناني إيوان، الشاعر خالد تاج الدين، والملحن وليد سعد.

وتضمن قائمة المُكرمين في الدورة الخامسة من المهرجان، الفنان اللبناني إيوان، الفنانة التونسية أميمة طالب، والفنانة التونسية مريم الدباغ، الفنان المغربي نوردو، مطرب المهرجانات عمر كمال، الشاعر خالد تاج الدين، الملحن وليد سعد، مصمم الأزياء الكبير هاني البحيري، مصممة الأزياء السورية هويدا بريدي، كما تشمل القائمة مجموعة من المشاهير العرب ولاعبي الكرة منهم لاعب كرة القدم عبدالله السعيد.