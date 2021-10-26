طريقة عمل العزيزية.. من المكرونة حضري أشهى الحلويات

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

ربما لا تدرك الكثير من الأمهات طريقة عمل العزيزية كإحدى أنواع الحلويات غير المنتشرة كثيرًا، رغم أن طريقة تحضيرها لن تستغرق وقتًا كثيرًا، وتعتبر من الحلويات ذات القيمة الغذائية العالية، وبدلًا من شرائها من الخارج يمكنك إعدادها في المنزل.

وفي التقرير التالي يقدم لك موقع «هن» طريقة عمل العزيزية، بحسب ما قدمه مقدمي برامج الطهي على قناة «سي بي سي سفرة».

العزيزية من الشيف الشربيني

مكرونة

لبن

كريمة لباني

سكر

زبدة

بيض

فانيليا

مكسرات

ملح

طريقة عمل العزيزية

اخلطي البيض والكريمة جيدا.

اسلقي المكرونة في ماء وملح وزيت و ادهني قالب الفرن زبدة.

باستخدام خلاط كهربائي افرمي المكرونة مع السكر واللبن والفانيليا.

ضعي المكرونة المفرومة في القالب المدهون بالزبدة، ثم ضعي المكسرات ثم خليط الكريمة والبيض وادخليها الفرن حتى يحمر وجهها ثم قدميها.

العزيزية من غادة التلي

250 جرام مكرونة اسباجيتي مسلوقة

ثلاثة أرباع كوب سكر

2 بيض

فانيلا

2 كوب لبن

3 ملعقة كبيرة نشا

زبيب

بندق

جوز هند

طريقة تحضير العزيزية

يخلط اللبن مع المكرونة في الخلاط، ثم يضاف البيض والفانيليا والنشا.

يوضع الخليط على النار ثم يضاف السكر، ويقلب حتى يغلي، ويثقل القوام ثم يضاف جوز هند وزبيب.

يوضع في بايركس ويدخل الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 20 دقيق، أو حتى يحمر الوجه ويقدم مزين بالمكسرات.

العزيزية من أميرة شنب

لتر لبن

كيس مكرونة نصف كيلو

5 بيضات

ملعقة كبيرة فانيليا

1 وربع كوب سكر

نصف كوب لبن أو ماء

2 ملعقة كبيرة نشا

مكسرات حسب الرغبه

جوز هند حسب الرغبه

زبيب حسب الرغبه

قرفه للوجه

طريقة عمل العزيزية

يخفق البيض والسكر والفانيليا.

ترفع المكرونة مع اللبن في الخلاط حتي تتكسر دون أن تصبح ناعمة تمامًا.

ترفع المكرونة باللبن في إناء على النار.

يضاف خليط البيض والسكر مع المكرونة واللبن تدريجيًا، و يمكن إضافة جوز الهند و الزبيب فى هذه المرحلة.

يذاب النشا مع نصف كوب اللبن أو ماء ثم يضاف للخليط على النار ويقلب جيدًا حتى يتجانس، ويصبح مثل المهلبية ثم يترك ليهدأ.

يرفع فى بايركس ويرش بالسكر والقرفة والمكسرات من أعلى، ثم يدخل الفرن لمدة نصف ساعة، ثم تترك لتهدأ حرارتها وتوضع في الثلاجة وتقدم باردة.