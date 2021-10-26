طريقة عمل زبدة الفول السوداني.. جهزيها بوصفات مختلفة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تبحث الأمهات عن طريقة عمل زبدة الفول السوداني، التي تعتبر من الأغذية الغنية بالدهون الصحية والألياف والفيتامينات والسعرات الحرارية، وبجانب كل ذلك، يمكن إدخالها ضمن الحلويات مثل تحضير فطيرة زبدة الفول السوداني، أو خلطها مع قطع الفواكه أو سموذي زبدة الفول السوداني.

ويقدم لك موقع «هن» خلال التقرير التالي طريقة عمل زبدة الفول السوداني، بأكثر من طريقة مختلفة وذلك من خلال ما قدمه مقدمي برامج الطهي على قناة «سي بي سي سفرة».

زبدة الفول السوداني من الشيف نجلاء الشرشابي

2 كوب فول سودانى مقشر محمص

ربع كوب عسل نحل

ربع كوب زبدة

طريقة تحضير زبدة الفول السوداني

اطحني الفول السودانى جيدًا حتى يصبح مثل العجينة.

اضربي الفول السوداني المطحون مع الزبدة والعسل في الخلاط واحفظيها.

زبدة الفول السوداني البيتي من الشيف سالي فؤاد

كوب فول سوداني غير مملح

ربع كوب زيت

ملعقة كبيرة عسل أبيض

رشة ملح

طريقة عمل زبدة الفول السوداني البيتي

اخلطي الفول السوداني مع الزيت وعسل أبيض في الكبة الكهربائية وضيفي رشة ملح.

ضعيها في الثلاجة وقدميها باردة.

عصير آيس كريم بزبدة الفول السوداني من الشيف الشربيني

آيس كريم فانيلا

كريمة بسكوت

بسكوت بالشوكولاتة

بسكوت ملح مطحون

لبن حليب مكثف محلي

بندق

طريقة تحضير عصير آيس كريم بزبدة الفول السوداني

تخلط كل المكونات في الخلاط ويقدم العصير.

كوكيز بزبدة الفول السوداني

1 وربع كوب دقيق منخول

نصف كوب زبدة

نصف كوب زبدة فول سودانى

كوب سكر

بيضة

نصف ملعقة صغيرة فانيليا

ثلاثة أرباع ملعقة صغيرة بيكربونات صودا

رشة ملح

رقائق شكولاتة

طريقة عمل كوكيز بزبدة الفول السوداني

اخلطي الزبدة مع زبدة الفول السودانى والسكر ثم البيضة.

اخلطي الدقيق مع البيكربونات الصودا والفانيليا.

اضيفي خليط الدقيق لخليط الزبدة ثم أضيفى رقائق الشكولاتة وقلبي.

قطعي الخليط لكرات وبططيها في الصينية على ورق زبدة، واخبزيها فى الفرن على درجة حرارة 180 حتى النضج ثم قدميها.