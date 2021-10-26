الارشيف / لايف ستايل

طريقة عمل زبدة الفول السوداني.. جهزيها بوصفات مختلفة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

كتب: هن -

08:17 م | الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

زبدة الفول السوداني

تبحث الأمهات عن طريقة عمل زبدة الفول السوداني، التي تعتبر من الأغذية الغنية بالدهون الصحية والألياف والفيتامينات والسعرات الحرارية، وبجانب كل ذلك، يمكن إدخالها ضمن الحلويات مثل تحضير فطيرة زبدة الفول السوداني، أو خلطها مع قطع الفواكه أو سموذي زبدة الفول السوداني.

ويقدم لك موقع «هن» خلال التقرير التالي طريقة عمل زبدة الفول السوداني، بأكثر من طريقة مختلفة وذلك من خلال ما قدمه مقدمي برامج الطهي على قناة «سي بي سي سفرة».

زبدة الفول السوداني من الشيف نجلاء الشرشابي

 2 كوب فول سودانى مقشر محمص 

ربع كوب عسل نحل 

ربع كوب زبدة

 طريقة تحضير زبدة الفول السوداني

اطحني الفول السودانى جيدًا حتى يصبح مثل العجينة.

اضربي الفول السوداني المطحون مع الزبدة والعسل في الخلاط واحفظيها.

e5a8b67b74.jpg

زبدة الفول السوداني البيتي من الشيف سالي فؤاد

كوب فول سوداني غير مملح 

ربع كوب زيت

ملعقة كبيرة عسل أبيض 

رشة ملح 

طريقة عمل زبدة الفول السوداني البيتي

اخلطي الفول السوداني مع الزيت وعسل أبيض في الكبة الكهربائية وضيفي رشة ملح.

ضعيها في الثلاجة وقدميها باردة.

c88a6b043c.jpg

عصير آيس كريم بزبدة الفول السوداني من الشيف الشربيني

آيس كريم فانيلا 

كريمة بسكوت 

بسكوت بالشوكولاتة 

بسكوت ملح مطحون 

لبن  حليب مكثف محلي 

بندق 

طريقة تحضير عصير آيس كريم بزبدة الفول السوداني

تخلط كل المكونات في الخلاط ويقدم العصير.

666c96a87c.jpg

كوكيز بزبدة الفول السوداني

1 وربع كوب دقيق منخول 

نصف كوب زبدة 

نصف كوب زبدة فول سودانى 

كوب سكر 

بيضة 

نصف ملعقة صغيرة فانيليا 

ثلاثة أرباع ملعقة صغيرة بيكربونات صودا 

رشة ملح 

رقائق شكولاتة 

طريقة عمل كوكيز بزبدة الفول السوداني

اخلطي الزبدة مع زبدة الفول السودانى والسكر ثم البيضة.

اخلطي الدقيق مع البيكربونات الصودا والفانيليا.

اضيفي خليط الدقيق لخليط الزبدة ثم أضيفى رقائق الشكولاتة وقلبي.

قطعي الخليط لكرات وبططيها في الصينية على ورق زبدة، واخبزيها فى الفرن على درجة حرارة 180 حتى النضج ثم قدميها.

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا