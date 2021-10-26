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طريقة عمل مكرونة بالجمبري.. أكلة شهية في دقائق سريعة

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

كتب: هن -

08:17 م | الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

مكرونة بالجمبري

عرض الشيف الشربيني، طريقة عمل مكرونة بالجمبري، وذلك من خلال برنامجه «سي بي سي سفرة» بأكثر من وصفة وإضافة مختلفة، إذ أنها تتميز بالمذاق الشهي واللذيذ، وتحضيرها لن يستغرق وقت كثير، كما أنها تتميز بالقيمة الغذائية العالية التي تحتوي عليها.

مقادير مكرونة بالجمبري

مكرونة 

جمبري 

بصل – ثوم 

فلفل ألوان

جزر 

ملح – فلفل 

أعشاب 

كريمة لباني 

زيت

ذرة 

طريقة عمل مكرونة بالجمبري

بصل وثوم مفرومين جيدا ضعيهم في طاسة بها زيت ساخن على النار مع أعشاب مفرومة

اضيفي الجمبري ثم المكرونة المسلوقة والفلفل الألوان والكريمة اللباني، وقلبيها قليلا على النار، ثم قدميها.

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مكرونة بالجمبري والريحان

مكرونة قلم  مسلوقة

جمبري  وسط مقشر

كريمة 

لبن 

دقيق 

زبدة 

زعتر 

جوزة الطيب 

ملح 

فلفل 

ريحان 

ثوم مفروم 

طريقة عمل مكرونة بالجمبري والريحان

يتبل الجمبري بملح وفلفل ويشوح مع زبدة وثوم وزعتر.

ثم يضاف إليه الدقيق، ويترك حتى يحمص قليلا.

تترك على النار حتى الحصول على قوام صوص متوسط.

تضاف جوزة الطيب ويقلب مرة أخرى.

يرفع الجمبري بالصوص مع المكرونة، ويقدم ويزين بورق الريحان بالهنا.

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مكرونة بشاميل بالجمبري والمشروم

جمبري مقشر 

مكرونة 

مشروم 

ثوم وبصل بودرة 

ثوم وبصل 

بشر برتقال مفروم 

جبنة بارميزان 

كريمة لباني 

بودرة زعفران 

شبت 

زبدة 

ملح وفلفل 

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طريقة عمل مكرونة بشاميل بالجمبري والمشروم

يشوح الثوم والبصل في الزبدة ثم يشوح الجمبري.

ثم يضاف بشر البرتقال ويتبل بالملح والفلفل.

ثم يضاف الثوم والبصل البودرة ويقلب جيدا.

ثم يضاف المشروم والمكرونة المسلوقة والكريمة اللباني ويقلب الخليط جيدا.

وتتبل بالملح والفلفل ثم يضاف الشبت وتقلب جيدا.

ثم يضاف بودرة الزعفران ثم يقلب الخليط.

ثم توضع المكرونة في البايركس ثم تضاف الجبنة على الوجه حسب الرغبة وتقدم.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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