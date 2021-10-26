رمضان عبدالمعز يحذر من الهمز واللمز: لا يجوز للزوجة الشك في زوجها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حذر الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، من انتشار اللمز وللغمز والهمز والغيبة فى المجتمع، لافتا إلى أن من أخطر آفات اللسان هى الغيبة وهى محرمة، «القرآن جاء صريحًا وحرم الغيبة وما يتبعها، فتوعد بالويل أي الهلاك وواد فى جهنم لكل اللى يقوم بالهمز، يعنى بلاش نطعن في بعض، واللمز اللى هو بالقول، والهمز يكون بالفعل، والغمز بالعين».

عبدالمعز: الإشارة بالعين قد يكون مصيرها الهلاك في جهنم

وأضاف «عبدالمعز»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، الذي يُعرض على شاشة «دي إم سي»، أنه يجب على الإنسان أن يتخيل أن الإشارة بالعين قد يكون مصيرها الهلاك في جهنم، «القرآن الكريم قال عرض الناس حرام، اجتنبوه، كأنك بتاكل لحم أخيك ميتا، إزاى تعطى الحق لنفسك تتكلم عن حد بصورة وحشة، ده على أساس أنه مفيش زيك يعنى».

داعية إسلامي يحذر من شك الزوجات في أزواجهن

كما حذر الداعية الإسلامي، من الظن بالناس، وشك الزوجات في أزواجهن، فالقرآن الكريم أغلق الباب نهائيا حتى لا يقع الإنسان فى معاصى أخرى، «الغيبة أمر خطير حذر منه القرآن الكريم وكذلك الظن والتجسس والغيبة، وأغلق الباب من البداية لسد للذرائع، اللى هو بالبلدي الباب اللى يجى منه الريح سده واستريح، اجتنبوا الظن أكذب الحديث».

بلاش الزوجة تتجسس على هاتف زوجها

وتابع: «تلاقى واحد يقولك فلان اتغير، أه من ساعة لما وصل للمنصب الجديد، الشيطان يطور الأمر ويخليك تتجسس عليه، تلاقى واحدة تشك فى زوجها، وتقول أصلى متوغوشة، لا متشوكيش، القرآن قالك بلاش، أحسنى عشرته، اهتمى به، بلاش الظن عشان متوصليش للتجسس على تليفونه والأمر يتفاقم والرجالة ليسوا ملائكة، ومن هنا يأتى الخراب الذى حذرنا منه القرآن الكريم».