منها الثوم والشاي.. أفضل الأطعمة لحماية الكبد من الفيروسات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

الكبد من بين أهم أعضاء الجسم كونه يؤدي مجموعة متنوعة من المهام الأساسية، بدءًا من إنتاج البروتينات والكوليسترول والصفراء إلى تخزين الفيتامينات والمعادن وحتى الكربوهيدرات، كما أنه يطرد السموم، ولذا الحفاظ عليه في حالة جيدة أمر مهم.

وهناك 10 أنواع من الأطعمة التي يجب تناولها للحفاظ على صحة الكبد، وفقاً لموقع "healthline".

1- القهوة:

تزيد القهوة من مستويات مضادات الأكسدة في الكبد، وتقلل الالتهاب، كما أنها تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض الكبد الدهني والسرطان.

2- الشاي:

يساعد الشاي الأسود والأخضر في تحسين مستويات الإنزيمات والدهون في الكبد.

3- البرتقال:

تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في البرتقال على حماية الكبد، عن طريق تقليل الالتهاب وزيادة آليات الحماية.

4- التوت البري:

يحتوي التوت على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي تساعد على حماية الكبد من التلف، حتى أنها تعمل على تحسين استجاباتها المناعية ومضادات الأكسدة.

5- العنب:

العنب وبذره يحمي الكبد من التلف، ويزيد من مستويات مضادات الأكسدة، ويحارب الالتهابات.

6- التين الشوكي:

تساعد فاكهة التين الشوكي في علاج أعراض صداع الكحول عن طريق تقليل الالتهاب، وتساعد أيضًا في حماية الكبد من التلف الناتج عن استهلاك الكحول.

7- البنجر:

يساعد البنجر على حماية الكبد من الأكسدة والالتهابات، مع زيادة إنزيمات إزالة السموم الطبيعية.

8- الخضروات:

تساعد الخضروات مثل البروكلي في زيادة إنزيمات إزالة السموم الطبيعية للكبد، وحمايته من التلف، وتحسين مستويات إنزيمات الكبد في الدم.