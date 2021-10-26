هذا هو سبب شعورك بالتعب بعد أخذ قيلولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

القيلولة شيء مفضل للكثير من الأشخاص، للحصول على قسط من الراحة واستعادة النشاط، ولكن ما سبب الشعور بالتعب بعدها؟ هذا ما يوضحه موقع "healthdigest".

بالنسبة للعديد من الأشخاص، يمكن أن يكون للقيلولة العديد من الفوائد مثل تخفيف التوتر، وتعزيز الإبداع والذاكرة، وتحسين الحالة المزاجية والتركيز والأداء البدني.

وتشير الأبحاث المنشورة في مجلة القلب إلى أن الأشخاص الذين يأخذون قيلولة مرة أو مرتين في الأسبوع قد يكونون أقل عرضة للإصابة بالنوبات القلبية.

ولكن معظمنا لا يأخذ قيلولة بقصد حماية قلوبنا، بل لأننا متعبون وترغب في الاستيقاظ نشيطين، ولسوء الحظ هذا ليس ما يحدث دائمًا، وفي بعض الأحيان، يمكن أن نستيقظ من القيلولة نشعر بالضيق أكثر من ذي قبل، ويقول خبير النوم المعتمد مارتن ريد هذا يسمى بـ" قصور النوم".

ما هو قصور النوم؟

يعتقد معظم الأشخاص أنه كلما طالت مدة القيلولة، شعرنا براحة أكبر، ولكن هذا ليس صحيح، إنما زادت احتمالية دخولك مرحلة من النوم العميق، والاستيقاظ في منتصف نوم عميق يمكن أن يسبب لك الشعور بالتعب أكثر مما كنت عليه من قبل.

لهذا السبب، يقترح أن تقصر مدة القيلولة إلى 20-30 دقيقة، وقد يساعد غسل وجهك أو تعريض نفسك للضوء الساطع بعد القيلولة مباشرة، إلى الشعور بالمزيد من النشاط.

ومن ناحية أخرى، تشير نتائج تحليل عام 2015 إلى أن أخذ قيلولة بانتظام لمدة تزيد عن ساعة قد لا تكون الأفضل لقلبك، لذلك قد ترغب في تقليل فترات القيلولة الطويلة عن طريق الحصول على قسط كافٍ من النوم في الليل كلما أمكن ذلك.

ووفقًا لمجلة جمعية القلب الأمريكية، إذا كنت تشعر بالحاجة إلى أخذ قيلولة طويلة حتى إذا كنت تحصل على قسط كافٍ من النوم في الليل، فيجب التحدث إلى طبيبك فورا، حيث قد يعني ذلك أن نومك ليلاً لا يمنحك قسطًا من الراحة ما ينبغي.