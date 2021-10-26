طرق ونصائح للعناية بالجواكت والأحذية الجلد: «هتقعد مدة أطول»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

طرق كثيرة يمكن للسيدات اتباعها للحفاظ على الملابس الجلدية التي ترتديها، دون الشعور بالإزعاج أو الإحباط، أثناء إزالة البقع الصعبة، خاصة إذا كانت من ضمن الملابس المفضلة التي لايمكن الاستغناء عنها، تقدمها «هن» في هذا التقرير، وفقًا لموقع «Master Class».

طرق العناية بالجواكت والأحذية الجلدية

ويلزم معرفة نوع الجلد أولًا، لتحديد المادة التي ينظف بها الجلد، ثم اتباع الخطوات التالية في التنظيف:

- يوضع الجلد بشكل مستقيم على منضدة.

- ينصح تنظيفه بواسطة مواد خاصة للجلد، والبعد عن حلول التنظيف مثل صودا الخبز،الخل الأبيض، عصير الليمون، قد يكون بعضها ثقيل على الجلد.

- تمرير قماشة ناعمة أو قطعة اسفنجية على الجلد بشكل دائري.

وينصح بمعالجة البقع عقب حدوثها، فذلك أفضل طريقة للتخلص منها باستخدام الماء الدافىء، وفي حالة استخدام منظف جلد مصنوع كالبخاخ ينصح بعدم رشه على الجلد مباشرًة، ويفضل رشه على قطعة قماش ناعمة، أو قطعة اسفنجية ثم تمريرها على الجلد بالإضافة إلى تخزين السلع الجلدية بعيدًا عن أشعة الشمس، حتى لا تفقد رونقها ولونها اللامع وأيضًا تعليقها على علاقات متينة.

طريقة تنظيف الأحذية الجلدية في الشتاء

وتندرج الطريقة الصحيحة لتنظيف الأحذية الجلدية وفقًا لموقع «HGTV»، كالآتي:

1. ازالة الأربطة، وغسلها بالغسالة أو استبدالها بأربطة جديدة.

2. استخدام قطعة قماش ناعمة أو قطعة اسفنجية للتخلص من الأتربة العالقة بالحذاء.

3. مزيج من سائل الأطباق مع الماء الدافىء، ثم تمرير قطعة القماش ومسح الحذاء بها.

4. وضع منعم الجلد للمحافظة على لمعان الحذاء، ومظهره اللائق.

5. وضع الحذاء في مكان لا يوجد به شمس ليجف.