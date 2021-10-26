فيروس زيكا الخطير عاد لينتشر.. تسببه ناموسة مصرية ولا يوجد لقاح له

القاهرة - سمر حسين - صحة

بدأ فيروس زيكا في الظهور مجددا بالهند، التي سجلت حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، الذي ينتشر في الغالب عن طريق لدغة بعوض من فصيلة الزاعجة المصابة، المعروفة أيضا باسم «الزاعجة المصرية» و«الزاعجة المرقطة».

ويلدغ هذا البعوض أثناء النهار والليل، ومن الممكن أن يتسبب في نقل فيروس زيكا من المرأة الحامل إلى جنينها، كما يمكن أن تسبب العدوى أثناء الحمل بعض العيوب الخلقية، خاصة أنه لا يوجد لقاح أو دواء لفيروس زيكا حتى الآن، بحسب موقع مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي.

كيف ينتشر فيروس زيكا؟

- عن طريق لدغات البعوض.

- من الحامل إلى جنينها.

- من خلال العلاقة الزوجية.

- من خلال نقل الدم (مرجح جدًا، لكن لم يتم تأكيده).

أعراض فيروس زيكا

- حمى.

- صداع الراس.

- ألم المفاصل.

- عيون حمراء.

- ألم عضلي.

ويمكن أن تستمر أعراض زيكا بين عدة أيام إلى أسبوع، وعادة لا يمرض الناس بدرجة كافية للذهاب إلى المستشفى، ونادرًا ما يموتون من الفيروس، وبمجرد إصابة الشخص بفيروس زيكا، فمن المرجح أن يتم حمايته من العدوى في المستقبل.

لماذا يعتبر زيكا خطيرا على بعض الناس؟

قد تسبب عدوى زيكا أثناء الحمل عيبًا خلقيًا في الدماغ، يسمى صغر الرأس، وعيوبًا خطيرة أخرى في الدماغ، كما أنه مرتبط بمشاكل أخرى، مثل الإجهاض وولادة جنين ميت والعيوب الخلقية الأخرى، بالإضافة إلى الإصابة بمتلازمة جيلان باريه، وهو مرض غير شائع يصيب الجهاز العصبي، في المناطق المصابة بفيروس زيكا.

كيفية الوقاية من زيكا

- لا يوجد لقاح للوقاية من زيكا، فأفضل طريقة لمنع انتشار الأمراض عن طريق البعوض، هي حماية نفسك وعائلتك من لدغات البعوض.

- ارتدِ قمصانًا بأكمام طويلة وسراويل طويلة.

- استخدم طارد الحشرات، واتبع دائمًا تعليمات ملصق المنتج، عند استخدامها وفقًا للتوجيهات، إذ ثبت أن هذه المواد الطاردة للحشرات آمنة وفعالة، حتى بالنسبة للنساء الحوامل والمرضعات.

- ابق في أماكن بها مكيفات هواء وشاشات للنوافذ والأبواب، لإبقاء البعوض في الخارج.

- يمكن استخدام الناموسية لتغطية الأطفال الذين تقل أعمارهم عن شهرين في الناقلات، أو عربات الأطفال أو أسرّة الأطفال.

- نام تحت ناموسية سرير، في حالة عدم توفر غرف مكيفة أو مغطاة، أو إذا كنت تنام في الهواء الطلق.

- منع الانتقال الجنسي لفيروس زيكا، عن طريق استخدام الواقي الذكري، أو عدم ممارسة الجنس.

طريقة تشخيص زيكا

يعتمد تشخيص زيكا على تاريخ السفر الحديث للشخص والأعراض ونتائج الاختبارات، ويمكن أن يؤكد فحص الدم أو البول الإصابة بفيروس زيكا، إذ تتشابه أعراض زيكا مع الأمراض الأخرى، التي تنتشر عن طريق لدغات البعوض، مثل حمى الضنك والشيكونجونيا، وقد يطلب طبيبك أو أي مقدم رعاية صحية آخر، اختبارات للبحث عن عدة أنواع من العدوى.

علاج فيروس زيكا

- لا يوجد دواء أو لقاح محدد لفيروس زيكا، ويمكن علاج الأعراض، عن طريق:

- الحصول على الكثير من الراحة.

- اشرب سوائل لمنع الجفاف.

- تناول دواء مثل اسيتامينوفين لتقليل الحمى والألم.

- لا تتناول الإسبرين أو غيره من العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (مضادات الالتهاب غير الستيرويدية).

- إذا كنت تتناول دواءً لحالة طبية أخرى، فتحدث إلى الطبيب الخاص بك قبل تناول أدوية إضافية.