الامارات | مشروب أخضر يخفض ضغط الدم المرتفع

شكرا لقرائتكم خبر عن مشروب أخضر يخفض ضغط الدم المرتفع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى العديد من المضاعفات الخطيرة على الصحة، ويمكنك خفض القراءات العالية من خلال إجراء تعديلات بسيطة على نمط الحياة، وتوصلت الأبحاث إلى أن هناك مشروب أخضر يمكنك صنعه في المنزل يمكنه أن يساهم في خفض ضغط الدم المرتفع، وهو مشروب عصير الكرفس.

عادة ما يوصف ارتفاع ضغط الدم بأنه "القاتل الصامت" بسبب عدم وجود أعراض، وعندما تكون قوة ضغط الدم على جدران الشرايين عالية باستمرار، يمكن أن يزيد خطر الإصابة بنوبة قلبية، ووفق تقرير لصحيفة "إكسبريس" البريطانية فإن التعديلات الغذائية الصغيرة يكون لها تأثير كبير على خفض ضغط الدم المرتفع، ومنها تناول مشروب عصير الكرفس، حيث وجدت الأدلة أن تناول مستخلص بذور الكرفس يحسن مستويات ضغط الدم لدى المرضى الذين يعانون من ارتفاعات خفيفة إلى معتدلة.

ويحتوي الكرفس على مادة كيميائية نباتية تسمى الفثاليدات. وقال باحثون في دراسة إندونيسية: "إن تلك المادة تريح أنسجة جدران الشرايين ما يزيد تدفق الدم وتقليل ضغط الدم".

نصائح عامة لخفض ضغط الدم المرتفع

وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، يجب عليك تقليل كمية الملح في طعامك وتناول الكثير من الفاكهة والخضروات، وذلك لأن الملح يرفع ضغط الدم.

وتحذر الهيئة من أنه كلما زادت كمية الملح التي تتناولها ارتفع ضغط الدم. ويوصى بعدم تناول أكثر من 6 جرامات من الملح يومياً، أي ما يعادل ملعقة صغيرة تقريباً.

وأشارت الهيئة إلى أن تناول نظام غذائي قليل الدسم يحتوي على الكثير من الألياف، والكثير من الفاكهة والخضروات يساعد أيضاً في خفض ضغط الدم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news