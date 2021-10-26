والد ميجان ماركل يطاردها بهجوم لا يعرف الرحمة: كلميني بدل ما أفضحك

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تلاحق ميجان ماركل أزمات متتالية وخلافات لا تعرف هدنه، مع والدها وأفراد أسرتها، منذ زواجها من الأمير هاري، ولم تكن هي فقط، بل أن زوجها أيضا، قطع علاقته مع العائلة المالكة، وانفصل عنها تماما، بسبب حبه لميجان، وعدم تحمله المضايقات التي تعرضت لها زوجته، ورفض عائلته لها، كونها ممثلة لا تليق بالأسرة الحاكمة.

خلافات ميجان مع والدها

كانت علاقة ميجان جيدة مع عائلتها، وبالتحديد والدها، الذي كانت تربطها به علاقة قوية، وكان لها توجها عائليا قويا من شدة ترابطها بأسرتها، إلى أن تزوجت الأمير هاري، وانقلبت علاقتها مع عائلتها رأسا على عقب.

ومنذ زواج ميجان من الأمير هاري، في 2018، أصبح والداها توماس ماركل، يهاجمها كثيرا، آخرها تصريحاته أثناء ظهوره في برنامج «Good morning Britain»، على قناة «ITV» البريطانية، إذ قال: «منذ ارتباطها بـ هاري تغيرت كثيرا، لقد تبرأت إلى حد كبير من عائلتها، ولا أفهم ذلك».

وتابع قائلا: «لقد فكرت مرارا في طلب إجراء قانوني لإجراء مقابلة مع حفيداتي ارشي وليليببت، البالغتان من العمر شهرين وأربعة أشهر، وقد أخبرني محامون أن الأجداد اللذين رفعوا دعوه قضائية لرؤية أحفادهم فازوا فيها، لكنني لا أريد أن أشرك أحفادي، أنهم ليسوا جزءًا من اللعبة، أنهم احفادي وأريد أن أراهم فقط».

والد ميجان يهاجمها دون رحمة

في تصريح آخر، قال توماس، إن ميجان، قاطعت زوجها السابق، حين بدأت حياتها الفنية في النجاح، ولاقت شهرة واسعة، أنها تبدوا لي شخصا طموحا لا يرحم: «أعتقد أن ما يثير غضبها أن المزيد عن ماضيها سوف يخرج للعلن».

يبدوا أن والد ميجان، يحمل أسرارا، قد تضر بابنته، إذ وجه إليها تهديدا واضحا في تصريحات نقلتها مجلة «Closer» البريطانية، قائلا: «إذا أردت أن أتوقف عن هذا، فيجب عليك التواصل معي، وهذا ما كان يجب عليها القيام به منذ سنوات».