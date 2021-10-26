إزالة الهالات السوداء من أول مرة.. «كله من الطبيعة»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تحدث الهالات السوداء تحت العينين عادة بسبب الإجهاد أو الأرق، وخاصة بشرة الوجه، إذ تظهر الهالات السوداء تحت العينين مصحوبة بالانتفاخ الأمر الذى يجعل الشخص أكبر في السن.

ومن طرق ازالة الهالات السوداء من أول مرة، كما ذكرها موقع «Health line».

ازالة الهالات السوداء من أول مرة

زيت الزيتون وماء الورد

زيت الزيتون العديد من الفوائد للبشرة، لاحتوائه على فيتامين E ومضادات الأكسدة التي تعمل على تحسين صحة الجلد وتعالج الالتهابات، ويساعد هذا الزيت على إزالة الهالات السوداء تحت العين بشكل سريع ويمكن دمجه مع ماء الورد.

قشور البطاطس

تمتاز قشور البطاطس بالعديد من الفوائد، حيث يساعد على علاج حب الشباب ويتخلص من البقع الداكنة في الوجه، ويلعب دورا في ازالة الهالات السوداء.

أكياس الشاي الأخضر

يساعد الشاي الأخضر على التخلص من انتفاخ الوجه والعينين، ويساعد على التخلص من الهالات السوداء تحت العين.

زيت اللوز الحلو

يستخدم زيت اللوز الحلو في علاج الهالات السوداء والبقع الداكنة، ويمكن وضعه قبل الذهاب للنوم وذلك بعد القيام بغسل الوجه بشكل سريع وصحي، ويتم وضع قطعة من القطن بداخل زيت اللوز وتمريرها على الهالات السوداء في الوجه.

البطاطا

تعمل البطاطا في المساهمة بشكل كبير وواضح في التخلص من الهالات السوداء التي تكون تحت العين وذلك من أول استعمال لها.

يمكن أن يتم وضع البطاطا بشكل مباشر تحت العين بعد أن يتم تقطيعها إلى شرائح صغيرة، وينصح أن تكون البطاطا باردة عند استخدامها.

ماء الورد

يساهم ماء الورد على إزالة الهالات السوداء من تحت العين بطريقة سريعة، لذلك ينصح باستخدامه بشكل يومي سواء كانت البشرة بها هالات سوداء أم خالية من ذلك.

البعض ينصح بأن يتم استخدام ماء الورد بشكل يومي سواء كانت البشرة يوجد بها هالات سوداء ام خالية منه.يتم استخدامه من خلال غمس القطن به ووضعها على العين.