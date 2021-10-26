إطلالات اليوم: مايا دياب جريئة.. وهند صبري ناعمة

محمد اسماعيل - القاهرة - تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

ياسمين صبري:

طلت الفنانة عبير صبري بفستان باللون الزيتي ونسقت معه كارديجان باللون البيج، واعتمدت مكياجا ناعما وتركت شعرها منسدلا.

رانيا منصور :

ارتدت الفنانة رانيا منصور تيشرت باللون الأبيض مزود بأكمام مع بنطلون جينيز باللون الفاتح، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

مايا دياب:

تألقت المطربة مايا دياب بفستان باللون البينك بقصة الكب ومزينا بالتطريزات بالكامل وبفتحة ساق جريئة ونسقت معه كارديجان شفاف باللون البينك، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

جومانا مراد:

ظهرت الفنانة جومانا مراد ببدلة باللون الفضي ومزينا برسومات باللوني الأبيض والأسود ونسقت أسفلها توب باللون الفضي، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

هند صبري:

كما ارتدت الفنانة هند صبري شميز باللون الأبيض مزود بأكمام طويلة، واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.