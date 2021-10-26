5 أبراج تعشق السفر.. من بينها "الحمل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

يميل العديد إلى السفر أثناء الإجازة، للحصول على تجارب مختلفة حول الأماكن الجديدة والأشخاص والطعام والثقافة والتقاليد، لكن هناك بعض الأشخاص الذين يحبون القيام بذلك بشكل متكرر، ويمكنك التعرف عليهم من خلال سمات شخصية البرج الخاص بهم، وفق ما أوضح موقع "pinkvilla".

- القوس:

يعشقون مواليد هذا البرج السفر أكثر من غيرهم، حيث لا يحبذون البقاء لفترة طويلة في منازلهم، إنهم يحبون زيارة أماكن مختلفة، واكتساب خبرات جديدة وشراء الهدايا التذكارية من هناك.

- الدلو:

يحب هذا البرج أيضًا السفر كثيرًا إلى أماكن مختلفة، بالإضافة إلى التعرف على أشخاص جدد، فهم دائما فضوليون بشأن الاستطلاع عن الأشياء، لذا فإن السفر يشبع فضولهم هذا.

- الجدي:

يميل مواليد الجدي إلى زيارة الأماكن ذات المناظر الخلابة، لذا غالبًا ما يذهبون في الإجازة للبقاء بعيدًا عن العمل الروتيني، ويفضلون زيارة أماكن جديدة في كل مرة يخططون فيها لرحلة لأنهم يشعرون بالملل بسهولة، إنهم ليسوا أشخاص يسافرون لتعلم أشياء جديدة، بل يذهبون للاستمتاع والاسترخاء.

- الحمل:

مواليد الحمل دائما على استعداد للقيام بأشياء جديدة، لذلك يعشقون السفر والتنقل، لزيارة العديد من الأماكن، لجعلهم أكثر إثارة.

- الجوزاء:

يميل أصحاب هذا البرج إلى الاستمتاع بالسفر مع أشخاص آخرين إلى زيارة الكثير من الأماكن المختلفة، بدلاً من التعرف على مكان واحد.