طفلة تحقق 3 أرقام قياسية في يوم واحد: الفضل للإنترنت (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تخشي الأمهات تواجد أطفالهن على مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت بشكل عام، لأن الإنترنت قد يمثل بيئة خطيرة لأطفالهن، وقد تكون مخاطر الإنترنت مخيفة جدا، إذا لم تكن هناك رقابة من الأهل على المواقع التي يتابعها الأطفال، لأنهم قد يكونوا عرضة للتنمر الإلكتروني والتحرش وما إلى ذلك، لكن على العكس قد يصبح الإنترنت مفيدا لأطفالنا، إذ كان ملهما لهم ويكتسبون منه الخبرات وينمون مواهبهم، وهو ما حدث مع الطفلة الصينية «تشن تشويانع».

بطولة الطفلة تشن تشويانع

حصدت الطفلة الصينية تشن تشويانع، البالغة من العمر 10 سنوات، 3 أرقام قياسية في يوم واحد، ما جذب إليها انتباه الصحف الصينية والعالمية، التي لقبتها بالطفلة المعجزة، نظرا لرشاقتها في تأدية مجموعة حركات استعراضية بمهارة عالية أمام الجميع، وللياقتها البدنية العالية.

3 حركات = 3 أرقام قياسية

- تدحرجت الطفلة الصينية على صدرها لمسافة 20 مترا، خلال دقيقة واحدة.

- نجحت في التقاط 20 زهرة، وهي منحنية وقدماها ثابتتين، خلال دقيقة أيضا.

- سجلت الرقم الثالث بعد أداء حركة عبرت فيها عن لياقتها الجسدية وثباتها، إذ أنها هبطت بكامل جسدها وقدميها معلقتان، لالتقاط زهرة موضوعة على الأرض دون أن تسقط.

قالت الطفلة الصينية، إنها لم تشعر بالتعب ولا ترهقها تلك الحركات، وأنها سوف تستمر حتى لو لم ترتاح، موضحة أنها اكتسبت مهاراتها من خلال متابعتها لمقاطع فيديو لأشخاص محترفين علي الإنترنت: «أسعى لتحطيم المزيد من الأرقام القياسية مستقبلا»، مشيرة إلى أنها بدأت في التدريبات منذ بداية شهر يناير 2019، لتكتسب تلك اللياقة والمهارات الرائعة، وفقا لـ«العربية».

أطفال صينيون يتمتعون بمهارات عالية

لم تكن تشين هي الطفلة الوحيدة التي تبهر العالم بلياقتها فسبقتها أيضا، الطفلة «يانج» التي تبلغ من العمر 7 أعوام التي لاقت شهرة واسعة بعد تداول فيديوهات لها، وهي تؤدي تدريبات صعبة تحتاج لسنوات طويلة لتعلمها، وكانت تلك التدريبات هي حركات للدفاع عن النفس، وقدمت عروضاً لألعاب قتالية بمهارة عاليه، وفقا لما نقلته شبكة روسيا اليوم في مارس الماضي 2021.