4 أكلات سهلة يمكن للشباب المغترب إعداداها بالبيت.. مش هتحتاج وصفة ماما

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

«هاكل إيه النهاردة؟ شباب هنطلب إيه ناكله؟»، أسئلة متكررة ومعتادة في حياة كثير من الشباب، الذين يعيشون حياة الاغتراب والعزوبية، إذ يحاولون البحث عن المطاعم المخصصة لإعداد «الأكل البيتي»، التي تجعلهم ينفقون أموالا طائلة كل يوم.

ويحاول الشباب خوض تجربة دخول المطبخ لإعداد الوجبات السهلة، حتى يستطيعون التغلب على مشكلة الأموال الطائلة التي ينفقونها في الوجبات السريعة والدليفري، ويبدأون تلك الخطوة الجديدة عليهم، سواء من خلال الاتصال بأصدقائهم المقربين من الفتيات أو بشقيقاتهم أو أمهاتهم، وبالفعل ينجح البعض في تلك التجربة والآخر يفشل، ويقدم «هن» وصفات للشاب العازب، يمكن أن يعدها بنفسه دون الحاجة إلى مساعدة الأم أو الأخت أو الصديقة.

مكرونة بالجبنة

مقادير المكرونة بالجبنة

مكرونة فرن مسلوقة.

¼ كيلو لحم مفروم.

2 كوب مشروم.

1 بصلة.

ملح وفلفل.

رشة جوزة الطيب.

نصف كوب ريحان.

1 ملعقة صغيرة زبدة.

خلطة المكرونة

ملعقة كبيرة زبدة.

200 جرام جبن كريمي.

1 كوب جبن شيدر.

1 كوب جبن موتزاريلا.

1 ملعقة كبيرة دقيق.

2 كوب حليب.

للوجه

كوب بارميزان أو رومي.

نصف كوب بقسماط.

طريقة عمل المكرونة بالجبنة

- يشوح البصل فى زبدة على النار، ثم تضاف اللحمة، وتتعصج.

- يضاف المشروم.

- تتبل بملح وفلفل وجوزة الطيب.

- يضاف الدقيق والحليب، ويقلب حتى يثقل القوام، ثم تضاف الجبنة.

- يخلط خليط اللحمة وبالجبنة بالمكرونة.

- توضع المكرونة فى بايركس.

- يرش البقسماط والبارميزان.

- تدخل الفرن حتى تنضج.

مكرونة بالفلفل الألوان

مقادير المكرونة بالفلفل الألوان

مكرونة.

فلفل أسود.

صلصة طماطم.

زبدة.

ملح.

زيتون أخضر وأسود.

فلفل ألوان.

روزماري.

طريقة عمل المكرونة بالفلفل الألوان

- في البداية، يجب سلق المكرونة في حلة عميقة تحتوي على ماء مغلي، مع إضافة الملح.

- في الخطوة التالية، تخلط الزبدة مع إضافة الطماطم والزعتر والثوم المفروم في طاسة على النار.

- يضاف الزيتون والكزبرة الخضراء والروزماري في الطاسة.

- في الخطوة الأخيرة، تضاف المكرونة المسلوقة على الخليط وتقليبها، ثم التقديم.

برجر بيتي

مقادير البرجر البيتي

½ كيلو لحمة مفرومة.

كوب ونصف فول صويا.

½ ملعقة صغيرة قرفة.

2 فص ثوم مفروم.

ملح وفلفل أسود مفروم ناعم.

بصلة مفرومة.

¼ كوب ماء بهارات برجر.

زيت للتحمير.

طماطم.

خس.

خيار.

طريقة عمل البرجر البيتي

- ينقع فول الصويا في المياه لمدة ساعة، ثم يصفى ويضاف عليه باقي المكونات بما فيها اللحمة.

- يفرم فول الصويا جيدًا، حتى تكوين عجينة ناعمة.

- يفرد كيس بلاستيك مدهون بالزيت، ثم تفرد عليه العجينة.

- تغطى عجينة اللحم بكيس بلاستيك آخر مدهون بالزيت.

- يفرد العجين بالنشابة.

- يقطع العجين لدوائر، ويوضع في الفريزر لمدة ساعة.

- يخرج البرجر من الفريزر، ويحمر.

- يقدم البرجر مع الخبز والبطاطس والكاتشب.

مكرونة بالجمبري

مقادير المكرونة بالجمبري

مكرونة.

جمبري.

بصل.

ثوم.

فلفل ألوان.

ملح.

فلفل.

أعشاب.

كريمة لباني.

زيت ذرة.

طريقة عمل المكرونة بالجمبري

- اسلقي المكرونة أولا، وصفيها من الماء.

- شوحي الجمبري بالزيت.

- افرمي الثوم والبصل، ثم شوحيهما في الزيت، مع الأعشاب.

- ضيفي الجمبري ثم المكرونة المسلوقة والفلفل الألوان والكريمة اللباني، وقلبيهم قليلا على النار، ثم قدميها.