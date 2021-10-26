13 معلومة عن مريم الدباغ صاحبة أجرأ إطلالة في مهرجان أوسكار العرب (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

أقيم مساء أمس، حفل مهرجان أوسكار العرب في نسخته الخامسة، وخصصت تلك الدورة الاستثنائية، لتكريم اسمي الراحلين سمير غانم، ودلال عبد العزيز، وكرمت إدارة المهرجان، عددا من النجوم والحاضرين، على رأسهم الإعلامية بسمة وهبة، وكعادتها خلال المهرجانات لفتت الفنانة مريم الدباغ، الأنظار إليها، بسبب فستانها الجريء، الذي استعرضت به رشاقتها أمام الكاميرات.

تفاصيل فستان مريم الدباغ

ارتدت مريم الدباغ، فستانا من اللون الماروني، تميز بأنه «ميرميد»، ضيق حتى أسفل الأرداف، ثم أخذ وسعا بسيطا، وكان شفافا من عند الرجلين، وفيه فتحة من الأمام، والفستان «بروتال»، له حمالات ساقطة على الأكتاف، لكنه كان كاشفا جدا من منطقة الصدر، ما جعله فستانا جريئا.

وبعد المهرجان أصبح فستان مريم الدباغ، سببا في إثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بين الانتقاد والهجوم عليها، إذ كان من بين التعليقات: «الفستان واقع وأنتي بتحاولي تلحقيه»، و«هو في إيه الفستان ده مش ملبوس».

من هي مريم الدباغ؟

- مريم الدباغ هي ممثلة تونسية تحمل الجنسيّة البريطانيّة.

- ولدت في 14 مايو عام 1986.

- درست مريم الدباغ في الأكاديمية العسكرية في إنجلترا.

- تدربت على صناعة الأزياء في ميلانو بإيطاليا.

- بدأت مريم الدباغ بدراسات عسكرية في جيش الجوّ البريطاني.

- غيرت تخصّصها فيما بعد، ودرست الموضة في إيطاليا.

- شاركت مريم الدباغ في مسلسل «سبع صبايا» في 18 نوفمبر 2018.

- تمتلك متجرا لبيع ملابس الأطفال.

- تبيع في الملابس أونلاين وفي المتجر نفسه.

- تعشق الموضة والأزياء.

- تعيش في دبي، وتحب السفر والترحال، وشغلها الأساسي في الموضة.

- دخلت مريم الدباغ عالم الفن والتمثيل والمودلينج أيضا.

- نشطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتقدم محتوى مصور، وإعلانات عبر صفحتها الشخصية على «إنستجرام».