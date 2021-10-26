7 قواعد ذهبية للحفاظ على زوجك.. ماتخربيش بيتك بإيدك

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تزداد حدة الخلافات بين الأزواج، نتيجة غياب سبل ووسائل التفاهم، وهنا تحاول الزوجة إيجاد وسيلة للحوار مع زوجها، للحفاظ على استمرار علاقتهما، حتى لا يشعر بالملل وتسيطر عليه رغبة الانفصال، لكن أحيانا تعجز على تحديد نقطة البداية ومتطلبات تلك الخطوة، وما يجب أن تفعله بالتفصيل.

وقالت الدكتورة نيفين مختار، الداعية الإسلامية بوزارة الأوقاف، إن هناك حقوقا للزوج على زوجته، عندما تتبعها الزوجة يساعد على تقليل الخلافات بينهما، منها ما ذكرتها خلال استضافتها في برنامج «هي وبس»، بالإضافة إلى توضيح الحقوق الواجبة على الزوج تجاه زوجته.

حقوق الزوج على زوجته

- استئذان الزوج عند استقبال أي شخص في المنزل.

- عدم مراقبة الزوج والتفتيش ورائه.

- الابتعاد عن أخذ أموال الزوج للأهل أو الأصدقاء دون علمه.

- على الزوجة ألا تخرج شيئا من خزين المنزل دون علم زوجها.

- عدم إفشاء أسرار الحياة الزوجية، لأنها من الأمور التي تسبب الضيق للزوج.

- عدم الخروج بدون إذن الزوج.

- عدم الامتناع عن الزوج، وإعطائه حقوقه الشرعية.

حقوق الزوجة على زوجها

- الإنفاق على الزوجة، إذ لم تكن ناشزا.

- الإحسان والمعروف.

- المعاملة بمودة ورحمة.

- توفير طلباتها باستمرار.

- على الزوج اختيار الكلمات الطيبة أثناء الحديث مع زوجته، «الكلمة الطيبة صدقة».

- إذا كان الزوج مقتدر ماديا والمرأة تحتاج إلى ذلك، وجب على الزوج توفير خادم في المنزل.

- لا ينبغي للزوج أن يمنع زوجته من زيارة والديها ومحارمها، ما لم يكن هناك سببا للمنع، كأن يكون في خروجها ضرر به وبأولاده، أو أن يكونوا ممن يحاولون الإيقاع بينه وبين زوجته، ويحاولون عصيانه والتمرد على طاعته.