كرات «البوكي» خطر في يد طفلك.. ماذا تفعلي عند ابتلاعها؟

القاهرة - سمر حسين - ماما

يميل الأطفال في مراحلهم الأولى بالحياة، إلى استكشاف البيئة المحيطة، والتعرف على مكوناتها بفضول كبير، وغالبا ما تكون الخطوة الأولى بعد الإمساك بها، محاولة تذوقها وأكلها، وهنا تكمن الخطورة، إذ يمكن أن يبتلع الطفل أجساما غريبة، من بينها كرات «البوكي» المغناطيسية الصغيرة، المصنوعة من مادة الحديد، والمخصصة كلعبة للأطفال، تعتمد على تكوين أشكالا مختلفة.

طرق التعامل مع الأطفال عند ابتلاع كرات البوكي

قالت الدكتورة مي محسن، طبيبة الأطفال ورئيس لجنة المرأة بنقابة الأطباء في الجيزة، إن حجم كرات البوكي لا يتجاوز حجم إصبع اليد الواجدة، ويستخدمها الأطفال لتكوين أشكال ومكعبات، وبها مادة مغناطيسية شديدة الجذب.

وأشارت مي، خلال استضافتها في برنامج «جروب الماميز»، إلى أن أول سلوك يقوم به الأطفال أقل من 3 سنوات، يكون ابتلاع هذه الكرات، ما يؤثر على الجهاز التنفسي أو الهضمي، وعند تأثيرها على الجهاز التنفسي يشعر الطفل بالكحة المستمرة وزرقان الوجه.

ونصحت طبيبة الأطفال، الأمهات في تلك الحالة، بأن تميل طفلها إلى الأمام، ثم «تخبط» على ظهر الطفل من 3-5 مرات بكف اليد، وإذا لم تتمكن الأم أو الأب، من القيام بهذه العملية، عليهم الخروج بسرعة إلى أقرب طوارئ، لإنقاذ الطفل.

خطورة بلع كرات البوكي

كشفت مي، أنه عند وصول هذه القطعة إلى الجهاز الهضمي، تتجه مباشرة إلى المعدة والأمعاء، ما يمكن أن يؤدى إلى ثقب في جدار المعدة، وبالتالي الإصابة بالالتهابات، ومن أعراضها تصلب منطقة البطن وصراخ دائم.

وحذرت طبيبة الأطفال، من خطورة لعبة كرات البوكي، وبالأخص على الأطفال أقل من 3 سنوات، مشيرة إلى إمكانية استبدالها بالمكعبات التي تنمي مهارات الأطفال الإبداعية، والتي لا تؤثر على صحة الأطفال.

وواصلت تحذيراتها من بعض المواد وألعاب الأطفال ومكوناتها، لافتة إلى خطورة الصلصال على الأطفال، خاصة أنه عند ابتلاعه يظهر على الطفل أعراض الإصابة بالنزلة المعوية، مطالبة بضرورة إبعاد البطاريات والدبابيس والأدوية وإبعادهم عن متناول الأطفال.