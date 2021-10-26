يمنحك بطنا مسطحا.. كيف يمكن أن يساعدك اللبن الرائب على فقدان الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

اللبن الرائب هو جزء لا يتجزأ من نظامنا الغذائي، خاصة في موسم الصيف، يساعد في علاج الجفاف ويحسن الهضم.

لكن هل تعلم أن اللبن الرائب اللذيذ يمكن أن يساعدك أيضًا على إنقاص الوزن؟.. هذا ما يكشفه موقع timesofindia.

يساعد في تحقيق مؤشر كتلة جسم صحي

اللبن الرائب مصدر غني للكالسيوم ويلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على مؤشر كتلة الجسم لدينا تحت السيطرة، وبالتالي، فإن تضمين اللبن الرائب في نظامك الغذائي يمكن أن يكون مفيدًا في التخلص من الكيلوجرامات الزائدة وفقدان الوزن.

يبقيك ممتلئا

الشيء الوحيد الذي نبدأ في استهلاك المزيد منه عندما قررنا إنقاص الوزن هو البروتين، اللبن الرائب هو طعام منخفض الكربوهيدرات وعالي البروتين، مما يجعله مثاليًا لفقدان الوزن.

يساعد البروتين الموجود فيه أيضًا في الحفاظ على كتلة العضلات الهزيلة بينما يساعدك على التخلص من دهون البطن الزائدة.

يحسن التمثيل الغذائي

زيادة التمثيل الغذائي هو المفتاح لفقدان الوزن، تساعد البروبيوتيك في اللبن الرائب في تحسين عملية الهضم وبالتالي التمثيل الغذائي، يساعد في امتصاص العناصر الغذائية، الحصول على ما يكفي من العناصر الغذائية مهم بنفس القدر حتى تظل نشيطًا.

كيفية تضمين اللبن الرائب في نظامك الغذائي

هناك طرق عديدة يمكنك من خلالها تضمين اللبن الرائب في وجباتك اليومية، بعض أسهل الطرق هي:

تناول وعاء مع غدائك / عشاءك

تناوله على شكل عصير في وجبة الإفطار

حاول تناول اللبن الرائب العادي بدلًا من تناوله مع السكر، يضيف السكر سعرات حرارية إضافية ويقضي على الغرض من تناوله.

في الصيف، يمكنك الحصول عليه للحفاظ على برودة جسمك وترطيبه.

أضف بعض الفواكه الجافة وتناول اللبن الرائب معه.