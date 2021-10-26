طريقة عمل مكرونة اسباجيتي بدون سلق.. وجبة متكاملة لأسرتك

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

سلق المكرونة يأخذ عادة من ربع إلى ثلث ساعة، بداية من تسخين الماء حتى غليانه، ثم إضافة المكرونة كي تسلق، ومن ثم عمل صوص المكرونة سواء الأبيض، أو الأحمر، وتسبيكه، لتكون المكرونة جاهزة خلال نصف ساعة إلى 35 دقيقة، لكن هناك مطابخ إيطالية وإسبانية، تخبز المكرونة في الفرن، وتقدم ساخنة دون سلق من البداية من الأساس، وعلى الرغم من أنها طريقة عكس المطبخ المصري، إلا أنها توفر كثير من الوقت والمجهود.

وفي الخطوات التالية، حضري المكرونة الاسباجيتي بدون سلق، واستمتعي بوجبة مغذية وسهلة بعد المدارس، بحسب موقع «all recipes»، المتخصص في الأكلات من المطابخ العالمية.

مكرونة اسباجيتي بدون سلق

مقادير المكرونة الاسباجيتي بدون سلق

½ كيلو مكرونة اسباجيتي مكسورة نصفين.

ثمرة بصل مقطعة شرائح.

2 فص ثوم.

ملح وفلفل أسود.

ثوم وبصل بودر.

زعتر.

بابريكا.

صلصلة طماطم.

جبن موتزاريلا مبشورة.

ماء.

طريقة عمل المكرونة الاسباجيتي بدون سلق

- ترص المكرونة في وعاء بايركس.

- تسكب عليها صلصلة الطماطم.

- تضاف شرائح البصل للخليط.

- يضاف الثوم على المكرونة.

- تضاف كل البهارات: ملح وفلفل أسود وزعتر، وبصل وثوم بودر.

- تضاف كمية الماء، ويمكن إضافة لها مكعب مرق دجاج، مع مراعاة مقدار الملح.

- تقلب المكرونة مع مكوناتها جيدا، لتتداخل مع البصل والثوم.

- تدخل المكرونة الفرن لمدة نصف ساعة تقريبا، أو حتى تتشرب كل الماء، وتصبح مطهية.

- تخرج المكرونة من الفرن، وتقلب مع محتوياتها مرة أخرى.

- تضاف جبنة موتزاريلا على وجه المكرونة، وتدخل الفرن حتى يحمر الوجه.

- يمكن إضافة اللحم المفروم للحشوة حسب الرغبة.

- يمكن إشعال الشواية فقط، حتى يسيح الجبن، وتقدم على الدجاج أو اللحوم.

- تلك الوجبة متكاملة ولا تحتاج إلى إضافات، سوى السلطة الخضراء المغذية، والبروتينات اللازمة سواء للأطفال أو الكبار.