4 أطعمة لدعم المناعة خلال الشتاء: «رخيصة وعلى قد الإيد»

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع اقتراب فصل الشتاء، تحتاج الأمهات إلى تعزيز مناعة أطفالهن، فتلجأن لتقديم الأكلات والمشروبات الداعمة للمناعة؛ للمحافظة على أولادهن من الإصابة بالأمراض والفيروسات التي يواجهونها خلال فترة البرودة، خاصة في وقتنا الحالي، لذا تقدم «هن» في التقرير التالي بعض الوجبات سريعة التحضير، وغير المكلفة لتقوية الجهاز المناعي.

أطعمة تعزز المناعة خلال فصل الشتاء

للمحافظة على قوة الجهاز المناعي لدى الانسان، هناك بعض الأطعمة المتوفرة خلال فصل الشتاء، والتي تدعم الجهاز المناعي بشكل كبير، حسبما أوضحها موقع «allrecipes»، كالتالي:

- البطاطا

تحتوي البطاطا على «فيتامين أ»، الذي يساهم في تعزيز المناعة، بالإضافة إلى أنها لا تفتقد فوائدها الصحية باختلاف طرق طهيها.

- التفاح

الحرص على تناول التفاح كروتين يومي في الصباح؛ لأنه غني بالفيتامينات، ويحتوي على فيتامين سي بنسبة عالية، كما يساعد على امتصاص الحديد من الجسم، ويخفض الكوليسترول.

- شوربة المشروم

تحتوى على العديد من الفوائد المناعية، فيتامين «ب، د»، والبوتاسيوم، بالإضافة أنه يحد من الشيخوخة.

- السبانخ

اللون الأخضر دليل على وجود الحديد، والزنك، والكلوروفيل، ومضادرات الأكسدة؛ إذ تمتاز السبانخ بتواجدها باستمرار خلال فترة الشتاء، وهي صاحبة التأثير الكبير على الجهاز المناعي، فينصح بالاهتمام بتناولها.

- العدس

وجبة سريعة التحضير، غنية بالكثير من المعادن، وغير مكلف، ويمكن تناوله في جميع أنحاء العالم.

فوائد العدس

وتندرج فوائد العدس فيما يلي، وفقا لصحيفة «Medical News Today»:

- يحتوي على حامض الفوليك، والبوتاسيوم.

- يحد من الإصابة بأمراض القلب.

- يعتبر بديل للحوم.

- غني بالمعادن والبروتينات والألياف.

- يحتوي على السيلينيوم، الذي يقلل من حدوث الأورام، وكشفت الدراسات مؤخرًا عن فوائده المتعددة في الحد من الإصابة بسرطان القولون، البروستاتا، الرئة، والجلد.

وفي سياق متصل، نصح موقع «CNN health»، بضرورة إدخال الخضروات والفواكه مع النظام الغذائي المتوازن، لزيادة تأثير الطعام على المناعة.