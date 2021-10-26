كل ما تريدين معرفته عن علامات تمدد الجلد وطرق علاجها

القاهرة - سمر حسين - صحة

كثير من النساء يعانين من مشكلة علامات تمدد الجلد، منهن من ترى أنها تشوه الجلد ويكرهن شكلها ويسعين في إخفائها أو علاجها، وأخريات يرين أنها علامات تدل على كفاحهن سواء لخسارة وزنهن أو زيادته، ولكن هي ليست علامة لوجود مرض ما وخلافه فهي تظهر بسبب زيادة ونقصان في الوزن بسرعة أو بسبب الحمل.

تبدأ هذه العلامات بالظهور على شكل خطوط حمراء أو وردية طويلة، ثم تتحول إلى اللون الأبيض، وهذه تكون آخر مرحلة في التمدد، كما أنها في المرحلة الأولى من ظهورها يسهل علاجها أو التقليل منها بشكل ملحوظ، على عكس تحولها إلى اللون الأبيض.

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يقول الدكتور محمد مصطفى، استشاري طب الجلدية، إن علامات التمدد هي مشكلة يواجهها العديد من الأشخاص، خاصة النساء اللاتي يتعرضن لها بشكل أكبر بسبب الكثير من العوامل التي تحدث لهن سواء نقصان وزيادة مفاجئة في الوزن، والحمل أيضًا يسبب هذه العلامات، ولكن باتباع بعض التعليمات يمكن تقليلها أو الحد من ظهورها قدر المستطاع.

علاج علامات تمدد الجلد

وحسب تصريحات الطبيب لـ«هُن» لا يوجد علاج نهائي لها غير الليزر، فهو الحل الأمثل للتخلص منها نهائياً، إما الوصفات الطبيعية واتباع بعض الأنظمة الغذائية والرياضية والوصفات تقلل من ظهورها، ولكن لا تخفيها تمامًا.

أشهر أسباب ظهور علامات تمدد الجسم

عدم العناية بترطيب الجسم.

عدم شرب الماء بكمية كافية.

الزيادة أو النقصان المفاجئ في وزن الجسم.

أخذ الأدوية التي تحتوي على كورتيزون.

التقليل من علامات التمدد

يجب اتباع طرق تغذية سليمة، حتى لا يحدث فقدان أو زيادة للوزن مفاجئة بالجسم.

عند ظهور العلامات الحمراء أو الوردية يمكن استخدام المرطبات والمقشرات للجسم للتخلص منها قبل تحولها للون الأبيض.

ممارسة الرياضة تساعد على شد الجسم.

وصفات طبيعية تقلل من علامات التمدد

خلط زبدة الشيا مع زيت الزيتون، وتدليك الأماكن المصابة بالخطوط.

استخدام الكريمات المرطبة خاصة بعد الاستحمام.

تقشير الجسم مرتين أسبوعيا عن طريق خلط السكر مع القهوة وزيت الزيتون.

المشي يوميًا ولو لوقت قليل يشد الجسم.