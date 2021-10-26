الامارات | مشروبات صباحية بسيطة تساعد على انقاص الوزن

شكرا لقرائتكم خبر عن مشروبات صباحية بسيطة تساعد على انقاص الوزن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد تقرير منشور في مجلة "Eat This، Not That" أن تضمين بعذ المشروبات الصباحية البسيطة إلى مائدة الفطور او تناولها بمفردها له فائدة كبيرة في حرق الدهون، ونقلت المجلة المتخصصة بالصحة والغذاء عن الطبيبة وخبيرة التغذية الأمريكية، لورين ماناكير، أن هذه المشروبات تحرق كمية كبيرة الدهون وتخفض الوزن بشكل ملحوظ وهذه المشروبات هي:

الماء الفاتر والليمون

تقول مانكر: من المعروف أن ماء الليمون على وجه التحديد يساعد في تعزيز فقدان الوزن عن طريق تعزيز شعور الشبع لفترة طويلة، إضافة إلى تعزيز التمثيل الغذائي الخاص بالإنسان، كما أنه يساعد على شرب المزيد من المياه".

الشاي الأخضر

وصفت المجلة شرب الشاي الأخضر بالمشروب "المعجزة"؛ لأنه "لا يساعد فقط في الوقاية من مرض السكري، وتحسين صحة الدماغ والقلب، ولكنه يساعد في إنقاص والتحكم في الوزن". وبحسب الطبيبة الأميركية "يحتوي الشاي الأخضر بشكل طبيعي على عنصر (EGCG)، وهو مركب يدعم حرق الدهون، ويمنع تكوين خلايا دهنية جديدة؛ ما يجعله مشروب إفطار ممتازًا لإنقاص الوزن".

قهوة الصباح

تشير الخبيرة إلى أن القهوة "تحتوي على مادة الكافيين، وهو منبه يمكن أن يدعم تكسير الدهون في الجسم، لكن هذا الشرط يكون صحيحًا طالما أن القهوة غير مضاف إليها أي نوع من الكريمة أو السكر أو أي مكونات أخرى يمكن أن تزيد من السعرات الحرارية". واعتبرت الخبيرة أن القهوة قد تكون "ذات وزن كبير (فاعلية) كمشروب يساعد على فقدان الوزن".

عصير البرتقال الطبيعي

حسب الطبيبة الأميركية، يُعتبر عصير البرتقال الطبيعي بنسبة 100٪ مشروبًا رائعًا لإنقاص الوزن "لأنه لا يحتوي على سكريات مضافة، ويأتي مع العديد من الفيتامينات المهمة. وتشير البيانات إلى أن البالغين الذين يستهلكون عصير برتقال بنسبة 100٪ لديهم مؤشر كتلة جسم ودهون أقل بشكل ملحوظ مقابل أولئك الذين لا يشربون عصير البرتقال".

مخفوق البروتين

يخفف مخفوق البروتين من الشهية، ويزيد من الشعور بالشبع، وهما عاملان يمكن أن يساعدا في إنقاص الوزن"؛ لذا فإن شرب شيء يحتوي على البروتين، مثل مخفوق البروتين منخفض السكر، يمكن أن يساعد في دعم أهداف الإنسان بإنقاص الوزن عن طريق إبعاد الشعور بالجوع لأطول فترة ممكنة بعد الإفطار.

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